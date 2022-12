Chiquis Rivera le canta sus “verdades” a Gustavo Adolfo Infante y le niega entrevista

Chiquis Rivera es consciente de todo lo que el periodista Gustavo Adolfo Infante ha dicho de ella a lo largo de su carrera, razón por la cual no está dispuesta a darle ni una sola entrevista al mexicano. Medios aztecas han informado la postura de la primogénita de Jenni Rivera, cantante que también tuvo roces con Infante en el pasado.

“¡No entiendo porqué me odias tanto!“, dice Chiquis. La cantante aseguró que ya éste le había pedido disculpas en el pasado y que ella las aceptó, que lo perdonó pero nada cambió.

La sobrina de Lupillo agregó: “Sigue hablando mal de mí, gracias a Dios no me afecta en lo absoluto”. Por alguna razón Chiquis cree que Gustavo Adolfo necesita entrevistarla para levantar el rating de su programa, y ella no está en la labor de complacerlo. La “abeja reina” ha sido clara al echarle en cara al periodista que para ella éste no tiene vergüenza. “¡O sea hablas mal de mí siempre y luego me andas pidiendo entrevistas!”, exclamó la intérprete.

Tú necesitas de mí para tus ratings… así que dale. Si yo te puedo dar de comer de una manera u otra… pues qué bueno. Adelante” aseveró Chiquis Rivera.

Chiquis Rivera es consciente que como artista ella necesita de los medios de comunicación, razón por la cual siempre es amable con la prensa y con los medios, pero asegura que no está dispuesta a conversar con aquellos que se la pasan hablando tan mal de ella a la menor oportunidad.

