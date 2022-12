La MTA revela aumento significativo de pasajeros del Metro en 2022: Hubo más de 1,000 millones

Sasha Salazar, una joven latina residente en el condado de El Bronx, se convirtió este martes en la pasajera número 1,000 millones en tomar el Metro de Nueva York en lo que va del 2022, lo que de paso confirmó un incremento positivo este año de más usuarios neoyorquinos utilizando el servicio de transporte público, que después de la pandemia del COVID-19 cayó dramáticamente.

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), Janno Lieber, reveló el aumento significativo de pasajeros del Metro, durante una conferencia de prensa en la estación 161 St-Yankee Stadium, en El Bronx, donde aseguró que la Gran Manzana sigue dando muestras de recuperación, pues los usuarios se incrementaron en más del 40%, comparado con las cifras del 2021.

“Mil millones (de usuarios) solamente en el subway y el ferry de Staten Island, es positivo. El año pasado la cifra estuvo abajo de 700 mil. Nos estamos moviendo bien, incluso sabiendo que desde el principio de 2022, con la época de la variante ómicron, la gente estuvo en sus casas un par de meses, o al menos seis semanas”, aseguró el jefe de la MTA. “El sistema masivo de transporte es para Nueva York como el aire y el agua que necesitamos para sobrevivir como ciudad. No funciona sin eso, y estamos orgullosos de ser parte de la recuperación”.

Lieber destacó que el Metro de Nueva York es la columna vertebral de la ciudad, y mencionó que aunque las cifras de pasajeros diarias actuales están entre el 60 y el 70% de los datos previos a la pandemia del COVID, la meta es que en el 2023 más neoyorquinos se monten al tren.

“Estos meses hemos visto mucho progreso y vamos a asegurarnos de que el próximo año estemos por encima del 70%, y todo esto para lograr que Nueva York regrese y funcione como era antes, que apoyemos la recuperación económica y que la gente pueda retomar sus vidas normales”, agregó el funcionario de la MTA. “Mil millones es un número grande en términos de donde estábamos y cómo la gente se está moviendo; es una milla grande, mejor que el año pasado y muchísimo mejor que en 2020. Es una señal de progreso”.

Las cifras del 2022 muestran, de acuerdo a la MTA, que el sistema de transporte de la Gran Manzana se está moviendo hacia los niveles en los que empezó la pandemia del COVID, pues desde el 2019 no se tenía una cifra superior a 1,000 millones de usuarios del Metro.

A pesar de la buena nueva, que recoge cifras de usuarios de MetroCard y el pago con el sistema Omni, el presidente de la MTA señaló que los evasores del Metro, quienes suelen saltar el torniquete, siguen costando millones de dólares al sistema, y aunque había asegurado que a finales de este año presentaría un reporte sobre la manera en que se abordará esa problemática para frenarla, mencionó que sigue en conversaciones con autoridades judiciales.

“Estamos en diálogo con otros Fiscales para llegar a algunos consensos sobre algunos asuntos asociados a la evasión del pago y nuestras pólizas. (El informe) vendrá”, agregó Lieber.

Richard Davey, presidente de la New York City Transit, se mostró confiado en que el próximo año las cifras de pasajeros seguirán creciendo, y aunque felicitó de manera personal a la usuaria número 1,000 millones, quien recibió un cuadro de regalo y dos sobres, también apreció a todos los pasajeros del 2022.

El Presidente de la MTA, Janno Lieber, junto a Sasha Salazar, la usuaria 1,000 millones del Metro 2022. /MTA

“Muchas gracias a esos 999,000 pasajeros más por confiar en nosotros. La limpieza y la seguridad seguirán siendo nuestra meta. También agradezco a los 47 mil empleados que ayudan a mover el sistema, detrás de escena, a los policías y a todos los que están ayudando a la normalización. Gracias por viajar en nuestro sistema y esperamos que el récord de pasajeros sea más alto para el 2023”, comentó Davey.

La Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aplaudió el progreso en el crecimiento de usuarios del Metro, y aseguró que es el resultado del trabajo que están haciendo las autoridades.

“Hemos estado trabajando arduamente para traer de vuelta a los clientes brindando un servicio más seguro, limpio y rápido, y llegar a mil millones de pasajeros en 2022 es evidencia de que nuestro trabajo está dando sus frutos”, dijo Hochul. “Tanto los neoyorquinos como los turistas continúan acudiendo en masa al metro, lo que demuestra que no hay mejor manera de moverse por la ciudad de Nueva York que el transporte público”.

El metro transportó a 760 millones de clientes en 2021 y 640 millones en el 2020. Y el promedio diario de pasajeros actualmente ronda el 60 por ciento desde los niveles previos a la pandemia, cuando el número de pasajeros anuales era de 1,698 millones.

Y tras recibir el reconocimiento como la pasajera mil millones del 2022 del Metro, Sasha Salazar mencionó estar viendo cambios positivos en asuntos de seguridad y servicio en el Metro de la Gran Manzana, y en especial, agradeció el aumento de la presencia policial en las estaciones.

“En Nueva York todos usamos el tren cada día, y apreciamos el trabajo que hacen ustedes, especialmente las mejoras que han estado haciendo. Les doy gracias por eso y me siento honrada y feliz. Hoy solo entré a la estación pensando que iba a ser un día normal y pasó esto”, dijo la usuaria hispana. “Me gusta ver que hay más policías y eso me alegra, especialmente porque soy mujer, y en las noches se pone más inseguro y esto (la presencia de uniformados) me hace sentirme más segura“, concluyó la usuaria 1,000 millones del 2022.