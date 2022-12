Premio The Best: “Dibu” Martínez nominado a mejor arquero

Luego de ganar el premio a mejor arquero de la Copa del Mundo en Qatar 2022 el “Dibu” Martínez va por más; ahora está entre los nominados por FIFA para el premio The Best como mejor arquero, galardón que premia a los mejores futbolistas del año.

A diferencia del Balón de Oro este premio toma en cuenta el año calendario y no la temporada, por lo que podría beneficiar a los jugadores que tuvieron un buen rendimiento en la Copa del Mundo, la cual atípicamente se desarrolló en el mes de diciembre.

Aquí la lista de los nominados a mejor arquero

– Yassine Bono

– Emiliano Martínez

– Allison Becker

– Manuel Neuer

– Thibaut Courtois

– Dominik Livankovic

– Mike Maignan

El último ganador del premio The Best como mejor arquero fue Gianluigi Donnarumma, quien no aparece entre los dominados debido a su irregular temporada en 2022 con PSG y no podes clasificar con Italia a la Copa del Mundo.

Messi y Scaloni firmes favoritos

Para el apartado de mejor jugador de 2022 y mejor técnico, los argentinos Lionel Messi y Lionel Scaloni son amplios favoritos a quedarse con el premio en sus respectivas categorías. El futbolista del PSG tuvo un arranque de 2022 muy bueno y lo cerró aún mejor siendo pieza clave para el tercer título mundial de Argentina.

