Rayados de Monterrey oficializa la salida de César Montes: Es enviado al Espanyol europeo

Rayados de Monterrey sufrió la pérdida de uno de sus principales jugadores durante el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, quien logró dar el salto al viejo continente gracias al excelente rendimiento que mostró durante la campaña pasada con “La Pandilla”.

Se trata del defensor César Montes, quien ha sido enviado al Espanyol de La Liga española de cara a la segunda mitad de la temporada 2022-23, donde buscará brillar en un equipo que no ha tenido el mejor rendimiento deseado por la directiva de la institución europea.

“César cumplirá ahora uno más de sus sueños como futbolista profesional, el cual es jugar en el futbol europeo, y lo hará en el RCD Espanyol de Barcelona, club en el que jugó hasta hace unos meses Héctor Moreno, quien hasta hoy era su compañero en Rayados”, expresó el club en el mensaje de despedida difundido en sus redes sociales.

Hoy llega el momento de despedirnos para que puedas ir a cumplir otro de tus sueños, @Cjasib. 🤝



Estamos seguros de que vas a ir a demostrar de qué estás hecho. Te deseamos lo mejor #EnLaVidaYEnLaCancha. 👏🏼



Nota: https://t.co/LN0DKMKgUW#GraciasMont3s 💙 pic.twitter.com/hr4nwGb9zM — Rayados (@Rayados) December 26, 2022

El central se despide de esta manera en un equipo en el que logró grandes resultados, disputando un total de 265 partidos oficiales en los que marcó 13 goles y brindó 10 asistencias.

Montes también consiguió ganar un título de la Liga MX, dos Copa MX y dos títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf. Además, fue medallista con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos y recientemente participó en el Mundial de Qatar 2022.

“Está claro lo que se vivió en el Mundial, sabemos que es una exigencia diferente, y por qué no salir a buscar y probar nuevas experiencias, sé que no es nada fácil porque yo he vivido el proceso, pero intentarlo sería bueno para el fútbol mexicano”, dijo Montes a los medios de comunicación de su país.

El RCD Espanyol de Barcelona se ubica actualmente en la posición número 16 de La Liga de España con un total de 12 puntos, por lo que la llegada de Montes será de vital importancia para reforzar una defensa que se ha visto bastante afectada en la presente temporada.

