Ángela Aguilar es acusada de plagio y en TikTok aseguran que copió una canción de Adele

Todo este escándalo empezó con esta frase: “Hablemos de plagio”. Lamentablemente con estas pocas palabras el nombre de Ángela Aguilar vuelve a estar involucrado en la polémica del espectáculo, y todo debido a su nueva canción a dúo con Yuridia, “Qué agonía”, según reportó Milenio de México.

A tanto ha llegado la necesidad de demostrar el argumento en contra de la hija de Pepe Aguilar que hay un video comparativo entre el tema de la joven mexicana, de orígenes argentinos, con el tema “Rolling in the Deep” de Adele, a quien aseguran plagió Aguilar.

La verdad es que después de este video comparativo en el que Ángela comparte el micrófono con Yuridia, el público está dividido, algunos encuentran definitivamente la similitud al instante, en los primeros acordes, aún cuando suenen en los instrumentos del mariachi, mientras que otros aseguran que no es para tanto.

Al final, nosotros dejaremos aquí los videos con ambos temas por separado y permitiremos que sea usted el que decida. Si el tema trasciende, muchos se preguntan si Adele llegaría a ejercer alguna demanda por supuesto plagio en contra de Ángela Aguilar, de momento los medios ya están haciendo eco.

Adele

Ángela y Yuridia

Hay que agregar que algunos fans de la cantante aseguran que en efecto la similitud está ahí, pero argumentan que no hay intención de ser copia, sólo, dicen, se han tomado los mismos acordes que tan famosos se hicieron gracias a Adele en “Rolling in the Deepp”: “Solo son los mismos acordes”, dice uno de sus fans en Tik Tok, según Milenio.

