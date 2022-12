Carlos Zegarra: “El cambio clim<strong>á</strong>tico no es solo un problema, sino una gran oportunidad”

Este año se adquirieron compromisos importantes en lo que respecta a soluciones de cara a la crisis climática que atraviesa el planeta. Se estableció un fondo de compensaciones destinado a los países más afectados por el calentamiento global, también dentro de las prioridades se trató el tema de la conservación de los océanos, la biodiversidad, el liderazgo de los pueblos indígenas en la protección de sus tierras y el rol activo de los gobiernos en la búsqueda de soluciones.

En esta entrevista Carlos Zegarra, biólogo marino y presidente de la organización ambientalista Sachamama, nos explica en detalle el balance que dejó la acción climática en 2022 y sobre cómo cambiar la narrativa del cambio climático enfocándonos más en las soluciones y no en el problema.

¿Cuáles han sido los avances de la Acción Climática en 2022?

CARLOS ZEGARRA: En este 2022 hemos visto medidas que nunca se habían tomado, a pesar de ello estas acciones no son suficientes para detener el calentamiento global en nuestro planeta.

A nivel internacional uno de los avances más importantes fue la implementación de un nuevo fondo de daños y pérdidas, se trata de un fondo que apoya y compensa a los países más afectados por el calentamiento global.

También se abordó el tema la conservación de los océanos que estuvo al frente de las conversaciones en el One Ocean Summit que se llevó a cabo en Francia, igualmente se realizó la conferencia “Our Ocean” (en español “Nuestro Océano”) en Palau y la Conferencia de los Océanos de las Naciones Unidas que se celebró en Portugal. Allí se destacó el papel fundamental que desempeñan los océanos en la lucha contra el cambio climático. A nivel internacional se asumieron compromisos importantes como la inversión de miles de millones de dólares para la Acción Climática Oceánica, se va a invertir en áreas marítimas protegidas -que es el 30X30, se refiere a proteger el 30% de los océanos para el año 2030- y promover las acción basada en las soluciones oceánicas como la descarbonización del transporte marino y el aumento en energías renovables en alta mar.

Otro tema importante fue que este año se empezó a conectar cada vez más el tema de la biodiversidad, los océanos y el cambio climático y cómo esto se tiene que abordar de una manera más holística y solucionar no solo un aspecto, sino todos al mismo tiempo, porque todos se benefician o se perjudican dependiendo de las acciones que se tomen. En referencia a la biodiversidad se realizó la COP15 en Montreal, liderada por el gobierno canadiense en alianza con el gobierno chino. Se adquirieron los grandes compromisos del 30X30, en la actualidad se está protegiendo sólo entre el 16% y 18% de la tierra y aproximadamente el 10% de los mares. También se habló de reestructurar algunos subsidios que en la actualidad están impactando de manera negativa la biodiversidad, más o menos 500 billones de dólares y también aumentar el financiamiento en los países en vía de desarrollo para que ellos puedan proteger sus recursos naturales.

Por último se resaltó el papel de los pueblos indígenas y cómo ellos tienen que liderar la protección de sus tierras, ya que ellos han sido los protectores de esas tierras por milenios.

Otro tema que destacar es que los gobiernos locales están tomando un rol más activo en la implementación de soluciones para a la postre crear un impacto global, como ha sucedido en los Estados Unidos.

En Estados Unidos se aprobó la legislación climática más significativa hasta la fecha con la Ley de Reducción de la Inflación que pondrá a disposición aproximadamente $369 mil millones para reducir las emisiones y proteger a las comunidades minoritarias. ¿Qué aspectos de esta legislación se podrán traducir en hechos tangibles para el ciudadano común en 2023?

CARLOS ZEGARRA: Este es el paso más importante en la historia de los Estados Unidos para combatir el calentamiento global y aportar soluciones climáticas. El objetivo principal es que la energía limpia sea la estándar en los sectores de la electricidad, transporte e industria.

A nivel de consumidores este dinero llegará a través de créditos fiscales (entre $4,500 y $7,500) para aquellos que decidan comprar vehículos eléctricos y con programa reembolsos para familias que quieren tener hogares con energías más eficientes instalando paneles solares y calentadores de agua y otros electrodomésticos. También otra parte de este dinero estará destinado a las comunidades de bajos recursos para que sus hogares sean más eficientes a nivel energético y que las nuevas viviendas que serán construidas cuenten con todas la herramientas que conlleven a la energía limpia.

Continuamente hablamos de la crisis climática y de los problemas qué padecemos, pero ¿cuáles serían las posibles soluciones para evitar el mensaje que se ha difundido hasta la fecha de un futuro tan oscuro y apocalíptico?

CARLOS ZEGARRA: Creo que debemos enfocarnos más en las soluciones y no tanto en el problema. Efectivamente debemos conocer el problema y su impacto, pero hemos venido hablando de esto hace décadas. Lo cierto es que un problema tan grande bloquea al individuo y es muy difícil de comprender. El individuo puede llegar a pensar que no hace una diferencia y por ende se bloquea, entonces hay que presentar el tema de la manera más sencilla y lo más local que se pueda. Tenemos que cambiar la narrativa y dirigirla hacia la gran posibilidad que tenemos que no es otra que hacer la transición a una economía justa, limpia, sustentable y próspera para todas las comunidades. Estas transformaciones económicas no se ven a menudo. Ahora estamos entrando en un nuevo ciclo, el ciclo de la economía verde y más justa para todas las comunidades. Es un hecho que vamos a llegar a ese objetivo, lo que no está claro es en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Mientras más nos involucremos, más nos vamos a beneficiar de esta transformación global. El calentamiento global no es solo un problema, sino una gran oportunidad para vivir en ese futuro justo y limpio que nos merecemos.

*Johani Carolina Ponce es una periodista venezolana que trabaja con la organización Sachamama.org como Latino Media Engagement Manager del Programa Huella Zero.