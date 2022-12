El público crítica a Cristian Castro por la apariencia de su rostro

El rostro de Cristian Castro ha causado sensación en las redes sociales. El cantante mexicano reconocido a nivel mundial publicó a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le ve toda su cara y su aspecto causó cientos de reacciones.

Aunque los comentarios en la publicación de Castro están restringidos, el público reaccionó en la publicación que ‘Suelta La Sopa’ hizo en su perfil en esa famosa red social. Ellos aseguraron que al cantante se le nota el rostro diferente y hasta dijeron que abusó del uso del botox. Estos son algunos de los mensajes.

“Ojalá y sea solo un filtro”, “Tiene un aire a Walter Mercado”, “Creo que visitó al cirujano”, “Ay no, ¿pero por qué abusan del botox?”, “No se parece a él, antes era bien guapo”, “Que horrible”, “Irreconocible” y ¿Qué te pasó? No hagas locuras, eres bello, no abuses más por favor” son parte de los comentarios que recibió el afamado cantante mexicano.

En la publicación de esta foto en su cuenta de Instagram el intérprete recibió más de 13,600 me gustas. En esa plataforma digital el cantante tiene tan solo 184,000 seguidores. Esta cuenta fue creada en el mes de marzo del año 2021.

En la publicación previa a esta en la que recibió mensajes sobre su aspecto el cantante mexicano felicitó a Argentina por haber ganado el título de campeones del mundo en el Mundial de Qatar 2022, tras vencer a Francia tras un impresionante juego que culminó en tanda de penaltis. “Felicidades Argentina, sos mi amor”, dijo el cantante al posa con un suéter de la selección de ese país. View this post on Instagram A post shared by Cristian Castro (@cristiancastro)

