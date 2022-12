Lo malo y lo bueno de ser el villano: los actores revelan que han sido víctimas de violencia por parte del público

Las telenovelas no serían lo mismo sin el toque de maldad que ponen los villanos en la historia. Varios actores que han hecho de las suyas contra los protagonistas reflexionan sobre el lado bueno y el lado malo que enfrentan al dar vida a este tipo de personajes que se ganan el “desprecio” del público, desde ofensas hasta paraguazos. Marlene Favela, Mark Tacher, Alberto Estrella, Elizabeth Álvarez y más.

Marlene Favela se estrenará como villana en la telenovela “El Amor Invencible”, y tras haber sido víctima de los villanos en sus trabajos anteriores, ahora aprovechará esta historia para desquitarse. “Ahora me voy a desquitar de todo lo que me han hecho en todas las novelas. De repente quieres desquitarte de alguien o quieres pegarle a alguien, momentos que tenemos todos los seres humanos como de enojo y estos personajes se atreven, se atreven a hacer todo eso, para mí va a ser como liberador”.

Mark Tacher explica que ve un lado muy positivo al ser el antagónico de la historia, pues disfrutan de mucho lujo a lo largo de las grabaciones. “Noventa y nueve por ciento de las veces te la pasas muy bien en toda la novela, tienes los carros, las chavas, la lana, los yates, vas a los viajes de la playa, no vas al mercado, vas a la playa, a tus anchas, ¡bien bonito el muchachote! y al final te matan“.

Por su parte, a Alberto Estrella le ha tocado ver un lado negativo cuando fue agredido físicamente por el público, quienes se olvidan que sólo es ficción y quieren defender a las víctimas. “Una señora que se acerca y me agarra a paraguazos, ¡de verdad así! Yo no entendía qué estaba pasando y yo ‘¡qué le pasa!’, y me empieza a decir ‘¡deje en paz a fulanita!’. Ya no me acuerdo del nombre del personaje, ‘¡ya deje de molestarla!’, yo no lo podía creer, pero al mismo tiempo me dio mucho gusto haber causado esto en esta señora”.

También Elizabeth Álvarez ha resultado insultada e interrogada por las maldades de sus villanas. “Pues la gente sí me ha llegado a decir ‘¡qué mala!, ¡qué personaje!’ y ‘¿por qué le estás haciendo esto a ‘fulanita’ o ‘menganita’?’. Sí se lo toman personal, pero nunca nadie me ha agredido físicamente y la verdad lo agradezco muchísimo porque yo no estoy a favor de la violencia de ninguna forma“.

