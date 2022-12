Año Nuevo 2023: qué establecimientos, tiendas, bancos y servicios estarán abiertos

Luego de la fiesta de año nuevo la vida continúa y hay que ir a la tienda, el supermercado, el banco o a realizar algún servicio pendiente.

Pero hay que recordar que es un día festivo y muchos establecimientos modificarán sus horarios o estarán cerrados para volver a la normalidad el lunes 2 de enero de 2023.

A continuación, te indicamos los horarios para este fin de semana, aunque recuerda verificar la tienda que deseas visitar antes de ir porque los horarios pueden variar dependiendo de la localidad donde se encuentren y considera también los servicios en línea para evitar salir de casa.

Tiendas

– Walmart: Abrirá en horario habitual tanto para la víspera de Año Nuevo como para el Día de Año Nuevo.

– Target: Abrirá de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. en víspera de Año Nuevo, y de 8:00 a. m. a 22:00 p. m. el día de Año Nuevo.

– Costco: Operará con horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. en víspera de Año Nuevo, y estará cerrado en Año Nuevo.

– Sam’s Club: Cerrará a las 6:00 p. m. en la víspera de Año Nuevo, y no abrirá el Día de Año Nuevo.

– CVS: Sus horarios varían dependiendo la ubicación, pero la mayoría de las tiendas tendrán un horario normal para la víspera de Año Nuevo y algunas estarán abiertas el día de Año Nuevo. Llame con anticipación para conocer el horario de su farmacia local.

– Stop & Shop: Las tiendas, gasolineras y servicios de compra online estarán disponibles en su horario habitual, mientras que las farmacias tendrán un horario limitado.

– Best Buy: Trabajará en horario de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. en la víspera de Año Nuevo, y de 11:00 a. m. a 19:00 p. m. en Año Nuevo.

– Whole Foods: Todas las tiendas de Whole Foods estarán abiertas, pero los horarios pueden variar según la ubicación. Consulte los horarios en su tienda local.

– Bed Bath & Beyond: Abiertas de 10 am a 6 pm.

– Marshall’s : El año pasado, las tiendas estaban abiertas de 10 a.m. a 6 p.m. y se espera que hagan lo mismo en 2023.

– Petco: Las tiendas estarán abiertas durante el horario normal, excepto en año nuevo.

Bancos

Este sábado algunas sucursales operarán en los siguientes horarios, pero confirme antes de ir o utilice los servicios en línea. El 1 de enero, por ser domingo, los bancos estarán cerrados

– Wells Fargo: De 9 a.m. a 1 pm.

– JP Moran Chase: De 9 a.m. a 1 p.m.

– Bank of America: De 9 am a 1 pm.

– Citibank: De 10 a..m a 2 p.m.

– US Bank: De 9 a.m. a 1 p.m.

– TD Bank: De 8 a.m. a 4 p.m.

– PNC Bank: De 10 a.m. a 2 p.m.

– Regions Bank: De 9 a.m. a 12:30 p.m.

Otros servicios

– FedEx: Algunas ubicaciones estarán cerradas y solo se entregarán paquetes críticos personalizados el día de Año Nuevo. Comuníquese con su oficina local de FedEx para obtener más detalles, puede consultarlo aquí.

– UPS: Con algunas ubicaciones abiertas y recolección limitada para servicios aéreos. Para más detalle sobre horarios por localidad, ingrese aquí.

– USPS: los establecimientos permanecerán abiertos en la víspera de Año Nuevo, aunque algunas pueden tener horarios limitados. El domingo 1 de enero cerrará y el lunes y no se recogerá el correo de los buzones. Para más detalles, ingrese aquí.

– Oficinas del gobierno: Todas las oficinas gubernamentales no esenciales, como los tribunales, estarán cerradas el primer lunes del 2023.

