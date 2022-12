Yanet García presume retaguardia con un minúsculo bikini de hilito dental: sus fans lo vieron todo

En Instagram Yanet García sigue siendo una de las mujeres más hermosas. Sexy. Erótica. Sensual. Juguetona. Coqueta. Todas estas palabras describen a la perfección a esta belleza mexicana que el año pasado se quedó soltera. Su ex, dicen, la dejó por la actriz Martha Higareda. Esto no le gustó a García y durante varias semanas el trío dio mucho de qué hablar. Ahora todo esto ha quedado en el pasado, pero no ha pasado así de moda la erótica belleza de esta modelo y empresaria.

García presumío en Instagram el tamaño espectacular de su retaguardia con un minúsculo bikini de hilito dental: sus fans lo vieron todo y es así como han convertido a la ex “chica del clima” de Televisa, en una de las más populares de Instagram.

Yanet García cuenta en la actualidad con 14,8 millones de seguidores en Instagram. Vale agregar que su ex y su actual pareja no llegan ni por asomo a estos números. Pero ojo, nadie está compitiendo, pero probablemente a Yanet le guste saberlo. View this post on Instagram A post shared by Martha Higareda (@marthahigareda)

Algunos dicen que la razón por la cual Lewis Howes terminó con la modelo está en que ésta abrió una cuenta en OnlyFans, sin embargo se dice que ambos desmintieron dicha hipótesis. Sea como sea, claro y evidente es que Yanet García no necesita tener un hombre al lado para seguir brillando y conquistando al mundo. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

