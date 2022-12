Maxi Meza confiado en lograr su renovación con Rayados de Monterrey: “Los dos estamos del mismo lado”

El extremo argentino de los Rayados de Monterrey, Maximiliano Meza, se mostró confiado de lograr su renovación con el equipo mexicano antes de finalizar su contrato en verano de 2023 y así evitar quedar como agente libre en; el jugador destacó el gran año que tuvo con “La Pandilla” y aseguró que eso lo ayudará para tratar con la directiva.

En entrevista con TUDN, el jugador detalló que se mantiene en constantes pláticas con su agente y con la directiva del club azteca para llegar al mejor acuerdo posible; también decidió enviar un mensaje para resaltar el deseo que tiene de seguir en el equipo y lograr la conquista de muchos títulos.

“A nivel contrato con el club, estamos en pláticas y los dos estamos del mismo lado, pretendemos lo mismo en lo personal y familiar queremos obviamente seguir en el club, tratar de seguir logrando los objetivos, seguir quedando en la historia porque ganar títulos te deja eso. Estamos en pláticas y como dije hoy, mi representante se encarga de eso y ojalá llegue una solución”, expresó.

En cuanto a la lesión que sufrió el jugador Maxi Meza, destacó que era algo que veía venir al mantener un alto ritmo de juego en cada uno de los partidos y eso generó un mayor desgaste en su cuerpo que en algún momento se iba a reflejar en una lesión.

“Terminé con una lesión que ya la veía venir porque estaba en los últimos partidos con dolores, fatiga, pero no me quería perder los partidos por nada, Víctor Vucetich lo sabía, siempre puse el equipo delante, porque bueno cuando vi que no podía, le dije: ‘estoy con tanto dolor que por ahí no puedo’, entonces puse al equipo por delante y creo que, eso en lo personal me deja tranquilo”, añadió.

Para finalizar, el argentino aseguró que Rayados de Monterrey está trabajando arduamente en la pretemporada para llegar en la mejor condición posible al Clausura 2023 y así poder volver a levantar un trofeo de la Liga MX.

“Estamos haciendo una pretemporada buena, conscientes de que tenemos que mejorar detalles del semestre, que a pesar de haber logrado el objetivo, creo que, fue un semestre bueno a nivel de puntos, fueron detalles que nos han dejado fuera de una Final”, concluyó.

