FBI investigó por semanas a terrorista adolescente, pero no evitó que acuchillara a policías en fiesta del 31 de diciembre en Times Square, Nueva York

Trevor Bickford, adolescente de Maine y presunto extremista islamista acusado de atacar a agentes de la policía de Nueva York con un machete cerca de Times Square horas antes de la ceremonia de Año Nuevo, había estado en el radar del FBI durante unas tres semanas.

Su madre Audra Simpson llamó el 10 de diciembre a las autoridades de su ciudad Wells (Maine) para expresar su preocupación por la creciente obsesión de su hijo de 19 años con el Islam, y la policía local pasó la información a los federales, dijeron fuentes al New York Post.

El FBI lo colocó en su “Guardian Watchlist”, pero no está claro qué otras medidas se tomaron antes de que Bickford abordara un tren de Amtrak a Nueva York el 29 de diciembre. Un portavoz del FBI se negó hoy a comentar sobre el caso diciendo que el incidente es parte de “una investigación muy activa”.

Terror suspect Trevor Bickford was on FBI radar weeks before NYC cop attack: sources https://t.co/tCnolEtfTz pic.twitter.com/Pwe6fa2LBj — New York Post (@nypost) January 3, 2023

Dos días después de llegar a Manhattan, la noche del 31 Bickford supuestamente atacó con un machete a tres policías que trabajaban en 52st y 8th Av, en el equipo de seguridad del masivo evento de Año Nuevo en las adyacencias de “Crossroads of the World” (La Encrucijada del Mundo) en Times Square, cerca de las 9:30 p.m.

Uno de los agentes heridos es un novato que estaba en su primer día de trabajo y sufrió una fractura de cráneo. Las fuentes han dicho que el atacante gritó “Allah Akbar” o “Allahu Akbar” (“Dios es grande”) cuando se abalanzó sobre los policías NYPD. Bickford fue arrestado y acusado de asalto e intento de asesinato de un oficial de policía, y un gran cuchillo tipo machete fue recuperado en la escena, destacó Pix11.

This is the weapon that was recovered at the scene. https://t.co/Waaux2hUTt pic.twitter.com/EijU7QUgkQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) January 1, 2023

Bickford, quien al parecer llegó a adoptar puntos de vista islamistas extremistas hace poco tiempo, sufría de depresión y no tomó sus medicamentos durante más de un año. “Encontró la religión” en los años posteriores a la muerte de su padre, Tom, víctima de una sobredosis en 2018, dijeron las fuentes.

Comenzó a leer el Corán a diario cuando se obsesionó con el Islam y habló de viajar a Birmania o China para comprometerse al Jihad. También había expresado la idea de unirse a los militantes talibanes en Afganistán.

Bickford fue interrogado por la policía local y federal después de su arresto la noche del sábado y supuestamente dijo que había elegido actuar en algún lugar de EE.UU., que se había convertido hace tres o cuatro meses al islamismo y que más recientemente se radicalizó después de leer textos musulmanes en una librería local.

El ataque del sábado en sí pareció repentino y espontáneo, dijeron las fuentes. Al momento de ser detenido llevaba un manifiesto escrito a mano por él mismo que instaba a su familia a “arrepentirse ante Alá y aceptar el Islam”, dijeron fuentes policiales. La nota estaba en su mochila, junto con una colección de material religioso y $200 dólares en efectivo. Se estaba hospedando en un hotel en Bowery, Bajo Manhattan.

“A mi familia, específicamente a mi madre, lamento no haber sido un hijo lo suficientemente bueno”, decía la nota, según una fuente policial. “Temo mucho que no te arrepientas ante Alá… Y por eso tengo la esperanza en mi corazón de que una parte de ti crea para que seas sacada del infierno de fuego”.

“Éste es un ejemplo clásico del tipo de persona por la que [las fuerzas del orden] se preocupan cuando se trata de extremismo”, comentó una fuente policial.