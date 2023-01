Niña se hace viral al explicar lo complicado que es ser una “gringa latina”

No cabe duda que la inocencia de los niños es el mayor tesoro que ellos pueden tener y que nos regalan a todos los adultos esos momentos graciosos de situaciones cotidianas que los más pequeños suelen abordar con cierto sentido del humor, a veces de forma involuntaria.

Sobre el tema, se han vuelto virales en los últimos días un par de videos compartidos por una usuaria de TikTok sobre algunos problemas en casa que tiene con su pequeña hija, la cual nació en Canadá pero sus padres son latinos.

La madre de la pequeña se llama Verónica Molina y recientemente compartió un clip sobre un asunto que le ha causado problemas con su pequeña hija, ya que ella quiere que en casa hable en español pero la pequeña asegura que se le complica, argumentando que su vida es muy complicada al ser una niña “gringa latina”.

La madre le pide a su hija que no olvide que en casa se habla su idioma pero la pequeña le responde que le es muy complicado hablar en inglés y español.

“Es que no puedo controlarlo… porque soy gringa latina, yo tengo 2 idiomas. No puedo controlar un idioma dentro y otro idioma afuera, no lo puedo controlar”, le responde la niña.

Mientras la mamá le pregunta por qué prefiere hablar más el inglés que el español, la pequeña responde: “mami… son cosas de la vida, todas las que son ‘gringas latinas’ no pueden controlarlo”.

El video pronto se volvió viral y suma ya más de 22 millones de reproducciones. En los comentarios, varios usuarios dijeron sentirse identificados con esta familia, ya que es algo con lo que lidian a diario al tener hijos ya nacidos en otro país y a quienes intentar inculcarles sus raíces latinas.

Pero el dilema de esta pequeña “gringa latina” no terminó ahí.

Verónica subió otro video de su hija en donde la pequeña menciona una frase de una de las canciones de Camila Cabello, la cual dice que “así es la vida”. La mamá le dice a su hija que practique su español en casa, aunque no esperaba la respuesta de la menor.

“Es que yo estoy practicando mi inglés también en casa porque Camila Cabello dijo que así es la vida”, contestó la niña.

