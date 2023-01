Danna Ponce le otorgó el perdón a Coco Levy tras denunciarlo por presunto abuso sexual

Danna Ponce le dio el perdón legal al productor Jorge “Coco” Levy por el caso de presunto abuso sexual que denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a finales de junio de 2022.

Recientemente, la actriz informó que concluyó el proceso legal de la denuncia que interpuso contra el ex productor de Videocine.

“En la última audiencia le quitaron la agravante. Ya no íbamos a lograr el objetivo que estábamos buscando de inicio, que era que hubiera consecuencias para que las personas que están haciendo lo mismo vean que hay consecuencias.

“Me quedo con la ganancia de (que perdió) su trabajo, que ya no están abusando de un puesto de poder que no les correspondía desde el inicio“, dijo Ponce.

En octubre pasado, Levy fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual, aunque el juez decidió que llevaría su proceso en libertad.

La decisión de Ponce de darle el perdón recientemente también se debió, según sus palabras, a que el sistema legal no protege a las presuntas víctimas, tratándolas como si estuvieran mintiendo, y da ventajas a los acusados.

“Lo que estoy mostrando también es que la ley no da para más. La ley no nos protege. No es posible que sigan defendiéndolos a ellos y que ellos tengan más ventajas sobre nosotras“, explicó.

Sobre el proceso, la joven comentó que pasó por muchos momentos difíciles. Sin embargo, no está arrepentida de haber presentado su denuncia ante las instancias legales.

La actriz adelantó que está planeando la realización de un documental sobre su denuncia contra el hijo de Talina Fernández.

Tras la denuncia de Ponce contra Levy, varias actrices también han acusado al productor de acoso y más conductas inadecuadas.

Una de ellas fue María Bobadilla, quien lo ha denunciado por violencia psicológica y ayer expresó su solidaridad con Danna Ponce en Instagram.