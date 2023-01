Kate Winslet se molestó con los que se burlaron de cómo lucía su cuerpo en ‘Titanic’

Con una gran trayectoria en su haber y un conocimiento cabal de la industria, Kate Winslet ya no tiene filtro al momento de exponer situaciones que vivió en Hollywood que le causaron un gran malestar que incluso persiste hasta el día de hoy. La actriz, a sus 47 años, recordó en el podcast Happy Sad Confused lo mucho que le afectaron las críticas a su cuerpo cuando se estrenó, en 1997, ‘Titanic’.

“Por lo visto yo estaba demasiado gorda ¿Por qué fueron tan malos conmigo? Fueron muy malos. Ni siquiera estaba gorda”, dijo la actriz de ‘Avatar: The Way of Water’, película en la que se reunió con el director de ‘Titanic’, James Cameron. Según Winslet, la presión que le pusieron para tener un cuerpo perfecto la condujo a una crisis sobre la que en la actualidad decide no callar.

Al momento del rodaje de ‘Titanic’, la intérprete tenía 20 años, punto sobre el que hizo hincapié en la entrevista concedida. “Me hubiera gustado decirles a los periodistas algo, les habría respondido: ‘No te atrevas a tratarme así. Soy una mujer joven, mi cuerpo está cambiando. Estoy lidiando con todo, estoy profundamente insegura, estoy aterrada, no hagas esto más difícil de lo que ya es’”, manifestó Winslet, quien le puso palabra a lo sucedido en esa etapa de su vida. “Eso es bullying, y es abuso también”.

Mira aquí la entrevista

El mes pasado, la actriz británica había expresado cómo las mujeres son blanco fácil a la hora de criticar los cuerpos. “No voy a pedir disculpas por lucir como un desastre”, expresó Kate en el podcast Woman’s Hour, de la BBC. Parte de las críticas surgieron al verla interpretar a una oficial de policía en la serie que le valió el Emmy, ‘Mare of Easttown’. Para personificarla, tal como exigía la historia, la actriz no tuvo reparos en mostrarse al natural, con el pelo recogido y con ropa holgada. “Nunca harías tanto alboroto o tanto ruido por la apariencia de un actor masculino, ¿verdad?”, preguntó Winset en el podcast. Y se respondió a sí misma: “No, no lo harías”. De esta manera, marcó el doble estándar que existe a la hora de juzgar a las estrellas de Hollywood.