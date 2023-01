Jomari Goyso al borde de las lágrimas habla de su accidente a caballo

Jomari Goyso estuvo como invitado en ‘Despierta América’ para contar todos los detalles del accidente que sufrió mientras montaba a su caballo, Dorado. El especialista en moda y belleza narró lo ocurrido y en algún momento estuvo al borde de las lágrimas al recordar la situación que vivió.

“Estoy como en shock, así que si me emociono, aquí vamos. El 29 por la mañana tuve un accidente con el caballo, no que me tiró el caballo, sino que en una curva, medio corriendo, con mi amigo, resbalamos, los dos caballos se cayeron, pero a mí el caballo me cayó encima”, comenzó contando el español.

Goyso aseguró que no recordaba mucho del accidente. Él como pudo llamó a su hermana para anunciarle que habían tenido un accidente. Su hermana llegó al lugar con su padre, y ellos llamaron a la ambulancia.

“El pie izquierdo estaba completamente de lado…”, dijo el español con la voz entrecortada. No recuerda haber tenido dolor, pero señaló que no creía que terminaría el año de esa manera. Una vez en el hospital, le anunciaron que tenía el pie roto y que había que operarlo.

“Me llevaron a un hospital y me dicen que el dedo no está fracturado, pero está montado, pero que el pie hay que operármelo porque está roto. En ese momento, a mí me da mucho sentimiento y quiero ir a ver a Dorado porque independientemente es mi caballo y es un accidente y el caballo también estaba en shock”, narró el especialista en moda y belleza.

Tras la operación, el estuvo de regreso a su casa el 31 de diciembre y pudo recibir el Año Nuevo en casa, tal como estaba planificado.

“Deseándoles lo mejor!!! Que en este 2023 puedan encontrar donde más puedan brillar!! GRACIAS POR SUS MENSAJES DE CARIÑO Y ORACIONES!!! En familia se cura cualquier alma!”, dijo para desear feliz año nuevo a sus miles de seguidores, quienes estuvieron al pendiente de su situación.

Sigue leyendo: Jomari Goyso muestra imágenes del accidente que lo dejó en silla de ruedas

Jomari Goyso le dio la bienvenida a 2023 en silla de ruedas