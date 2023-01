Carlos Tevez se aparta de todo: “El mundo del fútbol me agotó”

Poco tiempo después de retirarse como jugador profesional Carlos Tevez asumió un nuevo reto como director técnico con Rosario Central, pero ahora parece que el exfutbolista no quiere saber nada del fútbol y se desvinculó del equipo rosarino.

Solo 23 encuentros dirigió Tevez y actualmente afirmó sentirse agotado del mundo del fútbol. “No extraño el mundo Boca, ni el fútbol porque me agotó”, comentó el “Apache” en una entrevista para una radio argentina.

Pero incluso las ofertas para seguir dirigiendo no le faltaron a Tevez, “Apenas salí de Rosario Central, me llamaron de Independiente, también tuve la chance de quedarme en Central, pero no me quedé por un tema político”, afirmó el ex Boca.

De esta manera parece terminar la carrera de Carlitos, no solo como jugador en 2022 sino ahora como técnico. Actualmente prefiere pasar tiempo con su familia, “Estoy disfrutando de los momentos. Estoy con la familia en la estancia que tengo. Me gusta disfrutar del cariño de la gente”, sentenció.

En los 23 encuentros que estuvo al frente de Rosario Central Tevez dejó registro de 6 triunfos, 10 empates y 7 derrotas; terminando en la casilla 20 de la Superliga Argentina.

Leer también:

– ¿Buscan el reemplazo de André-Pierre Gignac?: Tigres UANL lanza oferta para firmar a Rafael Santos Borré

– Hijo de David Beckham sigue los pasos de su padre y ficha por un equipo de la Premier League en Inglaterra

– Zidane tendrá que esperar: Francia extiende el contrato de Didier Deschamps hasta 2026