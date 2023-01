Dónde encontrar pareja este año

Siendo tan exitoso mundialmente, todo lo que haga Bad Bunny es noticia. Pero, la reciente difusión de que el cantante usa la aplicación de citas amorosas Tinder fue sorprendente, demostrando que no importa quién seas, usar el internet es la manera más conveniente para encontrar pareja.

Así que, si llevas años esperando que esa mujer u hombre soñado aparezca mágicamente en el tren o supermercado, quizás es hora de probar el amor cibernético. Y es que, el uso de la tecnología hace que menos se fijen en quién les pasa por su lado y mucho menos se atrevan a coquetear, conversar o pedir un número de celular.

Según especialistas en relaciones, el gran atractivo de enamorarse en línea siempre ha sido la facilidad de expresar sentimientos, gustos y deseos tras una pantalla; además de poder escoger entre una infinidad de candidatos. Pero al igual que en los encuentros personales, la competencia es fuerte y quienes logren un perfil diferente tendrán más suerte en la caza del amor.

Acéptate físicamente: Jamás trates de aparentar quien no eres. De qué vale poner una foto de 10 años atrás, con 30 libras menos o retocar tu rostro que cuando te vean por videollamada o vayan a una primera cita noten tu engaño y jamás deseen verte. Al 71% de los usuarios no les interesa leer el perfil con una foto muy retocada, pasando al próximo candidato. Mientras, el 90% asegura que por más interesante que parezca lo que leen, les asusta el abuso de retoque.

Esmérate en escribir algo diferente: Está probado que quienes tienen perfiles creativos y divertidos son favorecidos. Usa ejemplos y no adjetivos. En vez de decir: “me gusta la comida mexicana”, expresa: “Para mí no hay nada más rico que terminar la semana escuchando “reguetón” y comiendo tacos al pastor”. Usar el humor es clave para conectar, y si no sabes cómo, escribe algo que hizo reír a tus amigos. Y si aún, no logras plasmar algo único, pide ayuda.

La búsqueda cibernética puede ser muy extenuante, pero recuerda que el amor siempre llega; así sea por Tinder o en la fila del concierto de Bad Bunny.

