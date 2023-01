El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 8 de Enero de 2023

Horóscopo de hoy 8 de de Enero de 2023

03/21 – 04/19

En esta Luna Llena tu hogar te ofrecerá tu principal fuente de afecto y seguridad. Cederás algo de tu libertad para compartir más con tu familia y te mostrarás muy protector con las personas que quieres. Los recuerdos del pasado volverán continuamente a visitarte.

04/20 – 05/20

Bajo la influencia de la Luna Llena tus palabras estarán llenas de emoción y llevarán al otro a percibir y a compartir tu mensaje. No ahogues tus fantasías en lo rutinario, un recreo no te haría nada mal. Todo lo que proyectes en tu mente se te irá dando con el tiempo.

05/21 – 06/20

En esta Luna Llena harás buenos negocios y recibirás dinero de otras personas en forma de regalos, premios o legados. Los negocios familiares o vinculados a los bienes inmuebles serán prósperos. Tu economía mejorará gracias a la buena organización.

6/21 – 7/20

Con la Luna llena saldrán a la luz nuevas facetas de tu personalidad y vivirás con intensidad tus relaciones. Pero no cedas demasiado a los requerimientos de los demás porque también es importante que pidas lo que te corresponda. Tú decides sobre tu vida.

07/21 – 08/21

En esta Luna Llena estarás muy intuitivo y tus sueños te traerán mensajes profundos. Contarás con la protección de los seres de luz, así que estarás protegido tanto a nivel físico, como espiritual. La meditación te ayudará a salir de tu melancolía.

08/22 – 09/22

Bajo la energía de esta Luna Llena harás un gran despliegue en tus relaciones sociales y un proyecto compartido cambiará el rumbo de tu vida. Te ganarás el respeto y la admiración de tus amistades. Trabajarás junto a otros por el bien de la comunidad.

09/23 – 10/22

Esta Luna Llena te ayudará a escalar en tu posición social y a convertirte en un ser más responsable. Será una ocasión perfecta para organizar una reunión con tus familiares y para trazar juntos objetivos de progreso. Trabajarás en beneficio de tus seres queridos.

10/23 – 11/22

En esta Luna Llena, mucha gente se acercará a ti para buscar tu ayuda y consejo. Además, se estimulará todo lo que sea viajes, estudios y el contacto con el extranjero. Los asuntos legales y trámites con inmigración darán un giro a tu favor.

11/23 – 12/20

En esta Luna Llena las presiones económicas y emocionales aumentarán, así que te convendrá elaborar una estrategia para salir a flote bajo. Tendrás un sexto sentido para detectar quién se te acerca solo por conveniencia y quien te quiere de verdad.

12/21 – 01/19

En esta Luna Llena buscarás ajustar las tuercas para que tus relaciones mejoren. Tu pareja y amigos cercanos te pedirán que te decidas, pero no debes asumir mayores compromisos afectivos si tienes dudas. Y el que no te merezca no seguirá a tu lado.

01/20 – 02/18

La Luna Llena del día de hoy activará el interés por tu alimentación y bienestar físico. Será una buena ocasión para que inicies una dieta más nutritiva, cacera y natural. Aprenderás mucho sobre la influencia de las emociones en la salud.

02/19 – 03/20

En esta Luna Llena te entregarás a la corriente del amor. Tu gran creatividad te permitirá destacarte en muchas áreas de tu vida. Descubrirás que puedes establecer una conexión más profunda con tus hijos y con las personas que amas.