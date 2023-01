Demanda contra Gloria Trevi y Sergio Andrade asegura que el productor habría golpeado con cables a las supuestas víctimas

Además de abusar sexualmente de menores, Sergio Andrade les habría realizado castigos físicos con cables eléctricos, según la demanda civil presentada recientemente contra el promotor musical y Gloria Trevi.

El productor y la cantante fueron demandados en California por dos mujeres, quienes se mantienen en el anonimato y son referidas en el documento como “Jane Doe” 1 y 2. La denuncia fue presentada el 31 de diciembre y revelada la semana pasada por la revista Rolling Stone.

En un reporte del diario El País, que tuvo acceso al expediente, la primera demandante afirma que cuando era adolescente, fue invitada por Trevi a conocer a Andrade entrenar como bailarina. Tras algunos meses, cuando ella tenía 16 años de edad, el productor presuntamente abusó de ella por primera vez.

Además, detalla que hubo otras instancias de violencia física contra ella y otras personas.

“Golpeaba a Jane Doe 1 y otras jóvenes bailarinas con cables eléctricos hasta que les sangraba la espalda“, dice el documento.

La segunda demandante afirma que conoció a Trevi y Andrade en 1989, también buscando entrar al mundo del espectáculo. Como parte del casting para entrar a la academia, dice, se le pidió que se quitara la ropa. Más tarde, habría sido abusada sexualmente por el productor en distintas ocasiones.

“Los actos (de Trevi) para hacerse amiga de la demandante Jane Doe 2 fueron prepararla para realizar actos sexuales con el demandado“, expresa.

En un comunicado que publicó en Instagram hace unos días, Gloria Trevi dijo que es inocente.