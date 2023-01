Belinda mueve su retaguardia tras posar con ropa semitransparente que muestra su tanga

La cantante Belinda a sus 33 años ha demostrado lo mucho que le gusta cuidar su cuerpo para poder usar cualquier tipo de vestuario sin complicaciones. A su vez, se lo ha dejado claro a sus casi 16 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita y, en esta oportunidad no fue la excepción.

El pasado lunes en la noche compartió nueve fotos de lo que habría sido el último día del año. La galería de imágenes fue acompañada por el siguiente mensaje: “Hola 2023”. Sin embargo, la segunda publicación fue bastante particular y una que muchos detallaron, pues la española movió su retaguardia, al tiempo que mostraba la ropa interior que llevaba puesta.

A su vez, las impresiones en la publicación no se hicieron esperar, debido a la cantidad de imágenes que quiso compartir con sus más de 15 millones de seguidores de la red social de la camarita. Por ello, una usuaria destacó que al verla todo cobra sentido y entiende el motivo por el hecho que las parejas anteriores de la cantante tomaron la determinación de llevarla plasmada en la piel.

Además, un internauta aseguró que se habría realizado algún tipo de retoque en la parte de sus glúteos, al tiempo que señaló que eran “nuevas”. Los seguidores de la plataforma manifestaron que ella termina siendo muy “hermosa”, así como también impone “moda” por las prendas que decide llevar.

“Con razón se la tatúan”, “Beli, nachas nuevas, te quedaron increíbles”, “No me alcanzan los corazones para darle me encanta”, “Por qué rayos eres TAN PRECIOSA?“, “Qué rica estás mi Belinda”, “Te quedó muy bien mi regalo”, “Eres un bizcochito”, “Diosa”, “El vestido de Aitana si no me equivoco”, “Simplemente hermosa”, “No se puede ser más bella, de verdad increíblmente hermosa”, “Los mantenidos de los padres”, “Qué mujerón”, “Ya vieron al papi de Belinda con su gorrito?”, “Saludos al suegro”, “Tan bonita”, “Maravillosa Belinda”, “Impresionante”, “Súper linda, siempre regia”, “Cada año más hermosa”, “Una de las mejores vestidas, impones moda pero con elegancia”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

