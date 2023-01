Dicen que Marjorie de Sousa es ‘un lobo vestido de oveja’

Marjorie de Sousa ha causado sensación al posar en traje de baño en las redes sociales. La actriz venezolana lució un atuendo de flores que resalta toda su figura y que complementó con lentes de sol y su melena rubia suelta y ondulada.

En ‘La Mesa Caliente’, el programa de Telemundo, publicaron una de esas imágenes y en la sección de comentarios fueron muchos los mensajes que dejaron para De Sousa. La venezolana frecuentemente recibe críticas de los internautas debido a la situación con Julián Gil, el padre de su hijo Matías, pues este no puede compartir con el pequeño ante la negativa de la madre.

Sobre esto, dejaron algunos comentarios en esta publicación: “Next please. Cuando le INSTALEN el corazón me fijaré si es “bonita o no”. Por ahora solo veo PURA MALDAD Y EGOÍSMO en su ser”, “Lo que nosotros el público vimos lo vimos y esta señora es un ángel de maldad, un lobo vestido de oveja. No la queremos y jamás apoyaremos ningún proyecto con ella”, “¿Y de que le sirve? Si como madre todo lo que está haciendo es un daño a su hijo al no permitirle compartir con su papá”, “El daño que le está haciendo a su hijo es tremendo. Es más fuerte su ego que el amor de madre que supuestamente tiene” y “Así la pongan como una gran señora, NO LO ES”.

Hace unas semanas el mismo Julián Gil explotó en contra de ‘La Mesa Caliente’ tras una entrevista que le hicieron a Marjorie de Sousa. El actor y presentador argentino señaló que el show cayó en las ‘manipulaciones’ de la actriz.

“Incongruencia total y si el tiempo se encargará… Que lastima que nadie le pregunta lo más importante… Por que no me deja estar en la vida de Matías… Increíble que todos caigan en sus manipulaciones y entrevistas condicionadas. Normalizar esto es lo peor que se puede hacer… Y más conociéndome”, dijo en un comentario dejado en una publicación de Verónica Bastos, presentadora del programa.

