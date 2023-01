Joana Sanz sale en defensa de su esposo Dani Alves tras acusaciones de abuso sexual a una mujer en Barcelona

El futbolista brasileño y estrella de los Pumas de la UNAM en la Liga MX, Dani Alves, se encuentra inmerso en un grave problema por presuntamente haber abusado sexualmente de una mujer en un local de la ciudad de Barcelona mientras disfrutaba de sus vacaciones, llegando al punto de ser amenazado con presentar cargos en su contra.

Alves ha asegurado que en ningún momento realizó ninguna acción contra la presunta víctima e incluso cuenta con personas que estuvieron presentes en el local y verifican la palabra del histórico jugador brasileño. Sin embargo, ha surgido una nueva persona que sale en defensa de la figura de Pumas y es justamente su esposa.

Se trata de la modelo española Joana Sanz, quien está casada con Dani Alves desde el 2017 y salió en defensa de su pareja para intentar acabar con la ola de críticas que han surgido en su contra. Sanz aseguró que conoce muy bien a su esposo y catalogó de absurdas las acusaciones que están realizando en su contra para afectar su carrera y tratar de sacar provecho a la situación.

Joana Sanz rompe su silencio en @YAhoraSonsoles para defender a Dani Alves: "Sé quién es mi marido y lo respetuoso que es" #YAS9Ene https://t.co/67AUSvNF9C — antena 3 (@antena3com) January 9, 2023

“Regresamos el 30 a Barcelona y salió con sus amigos para desconectarse (tras el Mundial). Salió a bailar y a disfrutar de la música como a él le gusta, no hay nada de malo”, expresó durante una entrevista para el programa ‘Y Ahora Sonsoles’.

“Yo he visto, muchas veces, como mujeres se acercan a mi marido atrevidas a intentar algo, en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy. Sé quién es mi marido, sé cómo lo conocí. Sé lo respetuoso que es”, añadió la modelo española.

Dani Alves fue acusado de tocar las partes íntimas de una mujer sin su consentimiento en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre. Actualmente se encuentra en proceso de investigación contra el jugador que ha negado los hechos desde el primer momento.

A pesar de este acto en su contra, Alves se encuentra en México jugando con los Pumas de la UNAM, equipo con el que obtuvo su primera victoria en el torneo Clausura 2023 ante FC Juárez, sumando así sus primeros tres puntos para iniciar con buen pie la competencia.

