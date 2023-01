Agenda de Eventos: diversión en la ciudad

Exhibición de Anna Ortiz, “Hacia Aztlán”

Dinner Gallery inaugura este jueves 12 de enero “Hacia Aztlán, una exposición de nuevas pinturas de Anna Ortiz. Inspirada en la arquitectura de las figuras mesoamericanas y los paisajes de México, la obra de Ortiz sirve como un reflejo de su identidad mexicano-estadounidense. Su práctica explora las complejidades que surgen de ser levantado con los pies en dos mundos distintos y el viaje para encontrar la pertenencia dentro sí misma. El título de la exposición es multidimensional y hace referencia a la historia del origen de la patria mítica de los aztecas, en la que los mexicas partieron de Aztlán con el fin de encontrar un nuevo hogar en el Valle de México, mientras también se refiere al M.E.Ch.A (Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán) de la década de 1960 que buscaba promover Unidad chicana y empoderamiento a través de la acción política. Hasta el 25 de febrero. Dinner Gallery está ubicada en 242 West 22nd Street, Buzzer #1. Más información:https://dinnergallery.com/

La artista Anna Ortiz./Cortesía

Concierto de guitarra en el Atrium

Veterana del Kennedy Center, el NY Guitar Festival y la Lilith Fair, la versátil cantautora brasileña Badi Assad ha creado una ávida audiencia internacional gracias a sus alegres y fascinantes presentaciones en vivo, y este jueves 12 de enero dará un show gratuito en el Atrium del Lincoln Center. Assad estará acompañada de las espectaculares habilidades de guitarra folclórica del compositor español Pipo Romero. Estos dos poderosos guitarristas compartirán una función doble única en su tipo, mostrando nuevos trabajos para coincidir con JanArts y APAP. En este espectáculo, el instrumento de la guitarra se convierte en un símbolo imperecedero de la identidad humana y el ingenio humano. A las 7:30 pm. Gratis. La entrada del Atrium queda en la avenida Broadway, entre las calles 62 y 63. Información: www.lincolncenter.org

Cortesía

Romeo y Julieta al estilo japonés

Hong Kong Ballet (HKB) presenta el estreno en Estados Unidos de “Romeo + Juliet”. Ambientada en Hong Kong en la turbulenta década de 1960, la eterna historia de Shakespeare sobre amantes desventurados recibe una nueva y estimulante narración. El padre de Juliet es un implacable magnate shanghainés que está decidido a casar a su única hija con un gweilo (caucásico) adinerado, y la coreografía original de Webre incorpora a la perfección intensas batallas callejeras representadas en el kung fu tradicional al estilo de Hong Kong. Este viernes 13 de enero a las 8 pm y el sábado 14 de enero a las 2 pm, en el New York City Center, (131 W. 55th Street ) de Nueva York. Boletos en: nycitycenter.org, por teléfono al (212) 581-1212 o en persona en la taquilla del teatro.

Cortesía

Festival para celebrar el Año Nuevo Lunar

El Museum of Chinese in America (MOCA) anunció su MOCA FEST 2023, una celebración anual del Año Nuevo Lunar con programación gratuita para todas las edades. Este Lunar New Year, el Año del Conejo, comienza el 22 de enero de 2023, y el museo desarrollará actividades para toda la familia y programación virtual desde el 14 de enero hasta el 16 de febrero. Por ejemplo, este sábado, de 2:00 pm a 4:00 pm, únase al artista docente Yu Rong para hacer decoraciones a mano para adornar el museo. El popular Festival Familiar del Año Nuevo Lunar se llevará a cabo el sábado 21 de enero, con actividades prácticas y talleres para familias. El MOCA está ubicado en el 215 Centre Street, New York, NY 10013. Para obtener más información, visite: https://www.mocanyc.org/calendar/

Shutterstock

Festival de danza Underground Uptown

Works & Process presenta el Underground Uptown Dance Festival, un festival de bailes sociales y callejeros que se llevará a cabo en el teatro subterráneo del Guggenheim, del 12 al 17 de enero. Inspirado en la arquitectura circular del Guggenheim, las cifras predominantes en la danza callejera y los entornos sociales donde germinaron estas tradiciones de artes escénicas, las obras que se presentan intentan unir al público y a los artistas. Estas coreografías amplifican las cualidades innatas de la danza para conectar físicamente y facilitar la encarnación de la alegría y la comunidad. Para boletos e información: enworksandprocess.org.

Cortesía

Estreno de “Without You”

En 1994, Anthony Rapp tenía veintidós años, estaba sin dinero y trabajaba en un Starbucks, a punto de hacer una audición para un nuevo musical de un joven escritor llamado Jonathan Larson. Ese musical fue el fenómeno mundial “Rent”, y es allí donde comienza la historia de “Without You”. Basado en el éxito de ventas del New York Times del mismo nombre, y respaldado por una banda de rock de cinco integrantes, Anthony Rapp comparte en este nuevo show su inimaginable historia de la vida real de los primeros años de Rent en esta velada íntima de alegría insuperable y pérdida indescriptible. Without You está escrita por Anthony Rapp y dirigida por Steven Maler; la producción contará con la música de RENT de Jonathan Larson junto con canciones y composiciones originales de Anthony Rapp, David Matos y Joe Pisapia. A partir de este sábado 14 de enero en el New World Stages / Stage 5 (340 West 50th Street). Más información: WithoutYouMusical.com

El actor Anthony Rapp./Cortesía

Taller de fotografía gratis ‘En busca del hogar’

El Museo Noguchi, junto a Project Luz, ofrecerá un taller gratuito de fotografía en español para adultos (mayores de 16 años). La artista Sol Aramendi guiará a los participantes en técnicas de fotografía básica y composición de imágenes durante siete sesiones. Inspirados en la exhibición Elogio de las cuevas: proyectos de arquitectura orgánica de México de Carlos Lazo, Mathias Goeritz, Juan O’Gorman, y Javier Senosiain y la vida y obra de Isamu Noguchi los estudiantes harán conexiones con su propias experiencias. Las imágenes serán una reflexión sobre la búsqueda migrante del hogar. El taller será dictado en persona en el Museo Isamu Noguchi. Los martes, del 17 enero al 28 febrero, de 10 am–12 pm. Para registrarse y más información, visite: noguchi.org/projectluz. El espacio es limitado.

Cortesía

Casa Tulum en South Street Seaport

Cortesía

Después de triunfar por más de 30 años en East Harlem, con sus famosos restaurantes El Paso Taquería, el Chef Rodrigo Abraján acaba de mudar su talento y sabores de la comida mexicana a un elegante y moderno local de South Street Seaport, bautizado como Casa Tulum. Junto a los creativos cócteles del mixólogo y socio Luis Villanueva, Abraján creó un menú enfocado en mariscos, tacos y auténticas recetas exclusivas de Tulum y la Península de Yucatán.

Entre los platos a destacar están: el Aguachile, que mezcla camarones, calamares, pulpo, almejas, jugo de limón fresco, una siete chiles frescos y secos, cebollas rojas, pepinos y aguacate, para disfrutar en grande de los sabores del mar; las enchiladas en salsa verde rellenas de pollo, unas de las mejores de la ciudad; y los tacos de cochinita pibil, que lo harán regresar a Casa Tulum una y otra vez.

Dentro del menú de bebidas creado por Luis Villanueva, con ingredientes de temporada y especias para maridar con la cocina del Chef Rodrigo, destacan: El Chingon; tequila plateado, tamarindo, chiles serranos, sirope de agave, sal marina de chipotle y habanero; Negroni Oaxaqueño, Mezcal Joven, Vermut Fórmula Antica,Campari y aceites de mandarina; y The Gold Digger, Clase Azul Añejo Tequila, Grand Mariner Cuvee Louis Alexandre, yuzu, néctar de agave azul orgánico, oro comestible de 24 quilates y nogal sal marina de fogata servido en un vaso de recuerdo.

Casa Tulum está ubicado en el 229 Front Street, New York, NY 10038. Para reservar, visite:://www.casatulumnyc.com o llame al 212-433-5800