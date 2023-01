‘La Casa de los Famosos’ anunciará en vivo al resto de los participantes

Telemundo hizo un gran anuncio referente a la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y a sus participantes: el resto de los participantes que estarán en el reality show se darán a conocer el mismo día del estreno de esta nueva edición del programa.

Son 11 los famosos que faltan por anunciarse y 2 fanáticos. Ellos se sumarán a Osmel Sousa, Juan Rivera, La Materialista, Paty Navidad, Arturo Carmona y Aylín Mújica, para un total de 19 participantes.

“El martes 17 de enero tendrás la oportunidad de conocer en vivo a los otros 11 famosos que tanto estás esperando y también conoceremos a los dos fans del casting que ustedes escogerán para acompañar a los famosos dentro de la casa”, anunció Telemundo Realities.

Ante esto, el público que desde hace semanas pide a gritos que anuncien al resto de los famosos participantes reaccionó. Algunos no estuvieron de acuerdo con esta estrategia del programa, mientras que otros indicaron a quiénes les gustaría ver dentro de la casa.

“Ya que Telemundo no dice aquí les digo 5 que entrarán: Rey Grupero, Dania Méndez, Liliana Rodríguez, Madison Anderson y Jose Rodriguez”, “Ojala si sean famosos y no desconocidos si no que chiste entre fans y famosos no se verá la diferencia”, “¿Será que nadie famoso bueno para dar rating confirmó? porque ya esta altura ya todo estaría confirmado”, “#HURACANMORILLO sin duda alguna para que sea lo máximo”, “Ridicules ya casi empieza y no dicen” y “Al parecer Liliana Rodríguez es otra que entrara a la casa”.

Tal como algunos de estos comentarios indican una de las personalidades que más el público desea ver en ‘La Casa de los Famosos’ es Liliana Rodríguez. Así lo hicieron saber hace algunas semanas en otra publicación de Telemundo Realities.

“HURACAN MORILLO , OSEA LA GRAN LILIANA RODRIGUEZ MORILLO”, “Queremos a lilianaaaaaaaaaa”, “Liliana Rodriguez”, “Liliana y Lilibeth Morillo”, “Liliana Morillo es la mejor del mundo, venezolana más carismática que conozco” y “Necesitamos a las Morillos completas, Liliana, Lilibeth y a Lila que tienen mucho que contar”, dijeron los televidentes ansiosos por conocer y por ver de una vez por todas el programa.

