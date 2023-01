Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol calificó como “muy exitoso” el proceso de Gustavo Alfaro frente a la “Tri”

El pasado jueves la Federación Ecuatoriana de Fútbol a través de un comunicado anunció la desvinculación de Gustavo Alfaro como técnico de Ecuador, un día después el presidente de la FEF Francsico Egas aclaró en una entrevista para radio La Red algunas dudas lo sucedido.

“Es lamentable las cosas que se dicen sobre la salida del profesor Alfaro. Es mentira que el profesor pidió un aumento salarial, es verdad que hay un tema económico que cubrir con él. Estamos esperando el dinero de la FIFA para cancelarle unos premios pendientes y se lo hemos dicho. No es nada del otro mundo”, comentó el ecuatoriano.

El dirigente confirmó que por parte de la Federación querían la continuidad del estratega argentino, sin embargo no se pudo llegar a un acuerdo. “Cuando terminó el Mundial, él pidió un tiempo para analizar su continuidad; se lo dimos y al final no se llegó a un acuerdo. Cuando una de las partes no quiere, ya no se puede forzar”.

Egas resumió el proceso de Alfaro como: “hizo un gran trabajo con nuestra selección. Él creyó en nosotros y en los jugadores jóvenes. Para mí, el proceso fue exitoso. Quiero quedarme con su calidad humana”.

Poco tiempo para un nuevo técnico

En menos de dos meses inician las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 y ahora con un Ecuador sin técnico, el presidente de la FEF tiene claro que deben actuar rápido para nombrar a un nuevo DT.

“No nos vamos a tomar mucho tiempo para escoger un nuevo entrenador. Vamos a reunirnos y empezar a analizar las carpetas que nos han llegado, que son muchas. No será un tiempo largo, serán días. Vamos a buscar un entrenador que nos ayude a llegar más allá. Ya el clasificar a un Mundial es una obligación“, cerró Egas.

