Ana Patricia y Rafa Araneda festejan 600 episodios de ‘Enamorándonos USA’, antes se confiesan en exclusiva

Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda festejan 600 episodios de ‘Enamorándonos USA’, antes se confiesan en exclusiva… ¿Qué? Cómo llegaron a lograrlo, cómo se construye un éxito, cómo se lidia con las emociones, con los aciertos, con la pandemia a la hora de unir en amor y crear parejas. Cómo lograron convertirse en ellos en los presentadores con más química siendo tan diferentes.

Este martes 17 de enero, el show cumple 600 episodios, en los que, desde el 9 de septiembre del 2019, y aún teniendo que lidiar con las reglas que trajo la pandemia, lograron que pasaran por el estudio más de 4 mil participantes, de los cuales 3,800 abrieron la ‘puerta del amor’, formaron 30 parejas ¡y se casaron 14!

Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda son los presentadores de “Enamorándonos”. Foto: UniMás

Esos números son personas, sueños, ilusiones, esperanzas y Ana Patricia, Rafa, Migbelis Castellanos como co-host, Pietro en su bar y la Banda de Cupidos, los reconocen, los viven y lo disfrutan al igual que cada uno de los espectadores que noche a noche esperan el famosos “que sí, que sí”.

Antes de que este martes sea el gran festejo, hablamos en exclusiva con Anita y Rafa, quienes no solo nos dan una adelanto de lo que veremos este próximo martes 17 de enero, sino que hacen un recorrido de lo que vivieron durante estos 3 años y 600 shows, las felicidades, las dificultades y el secreto de un éxito basado en lo más importante de la vida: el amor.

-¿Cómo lo vivieron ustedes como presentadores y espectadores todos estos sentimientos entre los participantes en ya, 600 programas?

Ana Patricia: Es el mismo sentimiento, creo que se me nota mucho en pantalla, cuando me molesto con alguno, cuando estoy contenta con alguno, cuando me hace una historia llorar… Y lo mismo el público, con el que se enoja porque tantas veces dice que no, y cuántas veces nos ha pasado que incluso quien menos pensamos son quienes se junta… Siento que expreso un poco lo que el público siente en casa cuando ve ‘Enamorándonos USA’ en la pantalla.

Rafael Araneda: Soy muy transparente, digo lo que siento al respecto, me llaman la atención algunas decisiones, otras me sorprenden, otras me incomodan, otras me emocionan, algunas las disfruto, otras me molestan y lo hago con la espontaneidad, el sentimiento personal también, porque en el fondo son personas, son sueños, son gustos, son vocaciones, son el deseo encontrar el amor o el deseo de aparecer en pantalla, uno puede entrar ahí en el misterio más oculto del ser humano, y de repente te sorprendes para bien y a veces para mal.

Ana Patricia: A mí me gusta que Rafa siempre se lo toma con más humor, porque yo soy más enojona, yo sí me enojo más, me pongo roja, pero él siempre le busca como el lado bueno, el chiste, se quiere tirar el balcón, ya se ha tirado alguna vez, cuando era más joven, es como ese balance que se necesita.

-Los 2 son profesionales, la diferencia, Ana te metes en las historias, te apasionas, y Rafa pone por encima el entretenimiento ¿cómo lo juntan para que formen este equipo tan orgánico que han conseguido?

Ana Patricia: Hay que entretener a la gente, aquí tú no sabes quién se va a sentar, quién va a salir de aquí, a veces nos emociona tanto una persona, la personalidad, otras veces no, entonces yo creo que ahí, quien lleva los años de carrera, la trayectoria, y quién sabe hacer eso con los ojos cerrados es este señor (Rafael), porque al final del día las personas se quieren entretener, qué bonito que encuentren el amor, otros no, pero al final del día todos la pasamos bien.

Rafael Araneda: También a mí me apasionan las emociones en general, y las emociones tienes que ver con la risa y con el amor. A veces me quedo más con eso, que, con la historia, porque hay historias que son muy orgánicas, y hay historias que son un poquito un relato de lo que la persona quiere mostrar, pero uno es un poquito más zorro viejo… Para mí lo apasionante que sean ellos, y ahí es donde está el juego con Ana, de que cada uno va empujando de un lado y yo voy del otro, policía bueno y policía malo, y así van saliendo las cosas… Ella (Ana) siempre me alaba a mí, y ella es extraordinaria, es espontánea, es muy generosa, se puede trabajar fácil con ella, mientras haya comida, se puede trabajar fácil, sino se pone de mal humor, lo mismo pasa con la cerveza (risas).

-¿Cuál era para ustedes la meta en el programa número uno, y cuál es la meta hoy a los 600 shows?

Ana Patricia: En el programa uno establecer de qué se trata, cómo funciona, a qué la gente viene. ‘Enamorándonos’ es un programa para encontrar el amor, un noviazgo, a lo mejor algo más serio, y eso era en un principio… Ahora la meta es que esos muchachos se decidan, y que encuentren a alguien, aunque sea para un noviazgo 2-3 meses, porque es muy fácil que ellos no sientan nada en la primera vez que ven al flechado o a la flechada, eso lleva tiempo.

Rafael Araneda: La meta del programa uno para mí era qué pasará rápido, porque por lo general los programas números 1, 2 o 3, son programas llenos de tensión, todos nos miran, todos critican, que esto no, que esto así, que esto allá, y finalmente están los ejecutivos, los jefes, están todos, todos tiene una visión, muy valorable, muy respetable, pero finalmente lo que empieza a suceder después es el show… ¡Ya nació el bebé!, y cuándo empieza a caminar, cuándo empieza a reírse este bebé, cuándo nos relacionamos con él, eso es lo que me pasa a mí con los primeros capítulos, no me gustan mucho pero hay que hacerlos.

Ana Patricia Gámez. Foto: Univision

–Ya son 600 programas, es hora de destapar lo que no sabemos ¿qué pasa detrás de cámara? ¿ustedes hacen apuestas?

Ana Patricia: Todo el tiempo, uno puede apostar por algo y no se da y todo lo contrario, es parte del proceso, también de la gente que viene, nos gustaría que viniera más gente, qué se animaran más de todos lados, porque al final del día el que venga, encuentren al amor o no, la van a pasar bien. Ningún programa te viaja desde cualquier lado de Estados Unidos, ni Puerto Rico gratis, avión, estadía, estás en Miami, ¡qué sabroso!, yo digo si tuviera 20, estuviera soltera, estuviera aquí sentada como ellos

Rafael Araneda: ¿Y cuántas veces hubieras dicho que si?

Ana Patricia: Uff pocas.

Rafael Araneda: Yo le hubiese dicho que sí a todas, hay muchas guapísimas, si a todas.

Rafael Araneda. Foto: Mezcalent

-¿Hay una diferencia entre antes de la pandemia y después de la pandemia fuerte a la hora de quienes quieren venir a participar?

Ana Patricia: Se ha luchado con eso.

Rafael Araneda: Sigue siendo un tema, no solamente por las decisiones individuales, sino porque los protocolos de la compañía, que así lo exige la autoridad sanitaria, siguen siendo con respecto a un aforo determinado de la audiencia, de público que nos puede visitar, no está a capacidad máxima, se hacen los test de COVID.

-¿Cómo piensan festejar los 600 programas?

Rafael Araneda: Hay que hacer una celebración, no solamente para la pantalla, para la audiencia, con el equipo, con el equipo, porque es el mismo, ha habido cambios, pero menores, y somos una familia, somos una familia, que la pasamos bien, que discutimos, que tenemos diferencias, pero que nos adoramos y que trabajamos juntos, no sé yo creo que nos merecemos una fiesta.

Ana Patricia: Hay una pareja se compromete, no sé si se anunció el divorcio de otra porque todavía están ahí como que peleando, y otras sorpresas que la verdad no sé cuáles más

Rafael Araneda: Yo creo que vamos a ver algunas cositas de nuestro, de lo que ya se está haciendo en Turquía con la Isla, vamos a adelantar algunas imágenes, van a ver de todo un poco de lo que es ‘Enamorándonos’ más de lo que sucede acá… Hay material del recuerdo de cosas que han sucedido, tras cámaras que no se han visto, que la audiencia no ha visto y queremos mostrarlas.

–¿En qué los ha hecho crecer a cada uno estos 600 programas o este paso en ‘Enamorándonos’ hasta hoy?

Ana Patricia: Todos los conductores pasamos siempre un proceso, una transformación, un crecimiento, y yo siento que aquí he crecido muchísimo de diferentes maneras, y no solamente en el ámbito profesional sino también el personal. Definitivamente la Ana Patricia que llegó hace 3 años, no es la misma de ahora, más madura en todo sentido, en toda negociación, pero lo importante es aprender identificar que este trabajo a mí me gusta, lo disfruto y más que un trabajo, es como un día a día, cosa que necesitamos todos los seres humanos, tener emociones buenas, malas, altos bajos, porque si no la vida de uno es muy aburrida. Todos necesitamos como una profesión, una carrera que nos deje ser, que seamos nosotros, y en ese sentido, ‘Enamorándonos’ nos permite tanto a Rafa como a mí, ser nosotros mismos, más allá de un libreto. No tenemos promter, tenemos solamente información, y fluimos, yo le agradezco a este programa por ayudar a Ana Patricia a crecer.

Rafael Araneda: He crecido en tener la posibilidad de mostrarme en otro país, con otra audiencia, para un público muy diverso, como es el público latino en los Estados Unidos, no solamente el suramericano, centroamericano, también está la primera, la segunda y la generación que viene de mexicanos que han llegado, también entre ellos son muy distintos. Yo había trabajado en México, pero ese mexicano del DF, es muy diferente al del norte… Desafiarse a eso para mí ha sido un privilegio, y a ratos ha sido muy divertido, me la he pasado muy bien.

Ana Patricia Gámez y Rafael Araneada. Foto: Univision

-¿Qué es lo que le dicen al público que los ha acompañado en estos 600 programas, que se han sumado, que los descubren, que los siguen, que se van y que regresan?

Ana Patricia: Primero que todo que gracias por estar presentes hoy en día, en un programa que yo considero que es muy familiar, a veces por eso yo salto digo: “espérense, más tarde” … Porque yo sé que hay niños o familias, adolescentes que ven el programa aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico ni se diga. El apoyo que nos dan también cuando conocemos a alguien en la calle que dice, Ay es que yo me enojo cuando dicen que no, y está porque no la sacan, se lleva 1000 puertas… Al final del día, yo creo que todos disfrutamos del programa con sus colores, con los que vienen, con los que se han ido, y eso es lo bonito, ver cómo una persona puede cambiar su vida con un programa como este, que la hemos visto en muchas historias. Agradecer más que todo la sintonía, que vengan sí están buscando el amor, si quieren pasar un rato agradable, si quieren venir de vacaciones, y que compartan con sus conocidos.

Rafael Araneda: Yo les digo muchas gracias, de corazón muchas gracias, a nombre mío, de mi familia, de este equipo maravilloso, a nombre de Anita, de la compañía, les digo gracias, gracias por aceptarme, gracias por dejarme entrar en sus hogares, en su espacio íntimo, gracias por estar dándonos parte de su tiempo, su tiempo vale mucho.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

