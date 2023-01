Benzema sobre su relación con Cristiano Ronaldo: “No necesitamos una foto para decir que somos amigos”

El delantero del Real Madrid Karim Benzema, se tomó el tiempo para hablar sobre su relación con Cristiano Ronaldo en la previa del partido correspondiente a la Supercopa de España que disputará ante su eterno rival, el FC Barcelona este domingo en Arabia saudí.

Luego de ganar un complicado partido en la semifinal ante el Valencia, la plantilla del Real Madrid se mantuvo entrenando en Riad, dónde recibió la visita de Cristiano Ronaldo, quien ahora es jugador del Al Nassr y aprovechó el tiempo para visitar a sus excompañeros y retratarse con varios jugadores, entre ellos los brasileños Vinicius Jr. y Eder Militao.

Sin embargo, llamó la atención que en las diversas fotos que se publicaron en las redes sociales del equipo blanco, no apareció ninguna del portugués junto a Benzema, quién fue uno de sus mejores compañeros en el campo durante los más de 10 años que compartieron. Ante esto, el francés fue contundente al señalar que no se necesita una postal para dejar saber que Cristiano Ronaldo y él son amigos.

“Primero, no necesitamos una foto para decir que somos amigos. Foto es Instagram, Twitter… Eso es otro mundo. Yo no necesito eso y no, estábamos en el entrenamiento, estaba ahí, pero no tuve tiempo para decir ‘hola’ porque él también tenía entrenamiento, pero ojalá que le pueda ver y hablar con él”, puntualizó.

En ese sentido, ‘El Gato’ fue preguntado por el hecho de que ‘CR7’ dejara el fútbol europeo para fichar por el Al Nassr, algo que el galo calificó de bueno y le deseó la mejor de las suertes. “Sí, creo que Cristiano está bien aquí. Estuvo con nosotros y ojalá que marque goles y diferencias”, dijo.

Por otra parte, el ahora capitán del Real Madrid, se refirió al partido contra el Barcelona y lo que significa disputar una final más ante su eterno rival, además de la posibilidad de sumar el primer título de la temporada.

“Significa muchas cosas. Significa otro trofeo, otro orgullo porque el Madrid siempre nos pide ganar finales, ganar trofeos y mostrar que estamos, cada año, aquí para llevar el trofeo a Madrid. Sabemos que vamos a tener un partido difícil, pero, en nuestra cabeza, tenemos que estar listos para ganar este partido”, indicó.

Asimismo, afirmó que se encuentra recuperado de la lesión que lo apartó del Mundial Qatar 2022 y dejó saber que está listo para ayudar al equipo de la forma que pueda. “He vuelto de lesión, que tenía lesión, y sí, está claro que he hecho un buen trabajo para regresar, para tener mi nivel otra vez, tocar balón, marcar, asistir, pero creo que es mi juego y está claro que estoy de vuelta. Estoy muy contento y ojalá que continúe y pueda ayudar a mis compañeros”, declaró.

