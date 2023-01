Gobernadora Hochul lanza plan para que más familias accedan a servicios de cuidado infantil

Uno de los grandes dolores de cabeza que cada año enfrentan cientos de miles de familias de bajos recursos alrededor de todo el estado de Nueva York es tener que elegir entre trabajar y poder pagar los costos de guarderías y centros de cuidado infantil de sus hijos, que llegan a ser de hasta $15,000 por cada pequeño.

La gran ironía, según lo reveló la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, es que a pesar de que dentro del presupuesto estatal se aseguraron $7,000 millones de dólares para tenderle la mano a padres de familia en su odisea por cubrir los costos del cuidado de sus niños, tan solo están accediendo a esos programas el 10% de padres neoyorquinos que cuentan con los requisitos exigidos. Por ello, y en su afán de que más niños de beneficien, presentó un plan, que asegura cuenta con el apoyo de la Legislatura en Albany.

“Hay algo loco. El dinero está ahí, los programas están ahí, pero las familias no acceden a ellos. Menos del 10 por ciento de las familias elegibles se han inscrito para recibir asistencia para el cuidado de niños desde que invertimos todo este dinero allí”, aseguró con preocupación la mandataria estatal, quien anunció que para lograr que más familias accedan a esas ayudas el Estado tomará acciones concretas como facilitar el proceso de registro y búsqueda de centros de cuidado que resulta muy complicado.

“Si las familias no pueden superar la burocracia y todas las molestias, entonces muchos padres dicen: ‘simplemente, me rindo. No tengo tiempo para esto. Tengo que cuidar de mi familia’. Entonces, dijimos, “¿Por qué no podemos hacer esto más fácil?” Por lo tanto, vamos a simplificar y centralizar el proceso de solicitud de cuidado infantil”, dijo la líder demócrata. “Las familias deberían poder evaluar previamente la elegibilidad en internet y completar los formularios en los 62 condados. Eliminar todos los informes innecesarios. No están tratando de abrir un banco; hay que simplificar toda la documentación”.

Hochul reveló que un punto importante que ayudaría a más familias con el cuidado infantil es aumentar el tope de ingresos para poder solicitar asistencia; el año pasado era $67,000 por familia y el Estado subió la cifra a más de $83,000.

“Las cosas han empeorado aún más desde el año pasado. Así que ahora vamos a aumentarlo por primera vez al nivel más alto elegible bajo la ley federal, el 85 por ciento del ingreso medio de Nueva York, que es de aproximadamente $93,000 al año; solo eso hará que más de 113,000 familias sean elegibles. Esto ayudará a más personas”, explicó la Gobernadora, agregando que aquellas familias que ya están inscritas a otros programas de asistencia no deberían volver a pasar por el papeleo extenso para recibir apoyo de cuidado infantil.

“¿Por qué no aceleramos el proceso de inscripción para las personas que ya están recibiendo asistencia? Ya pasaron por mucho para obtener Asistencia de energía para el hogar o Medicaid o el programa SNAP. Ya tuvieron que llenar una gran cantidad de papeleo. Ya fueron aprobados para eso. Entonces, calificar para uno de esos probablemente hace que califiques para esto cuando el umbral es de $93,000. Ya han dado la información. Ya sabemos quiénes son, y no deberían tener que pasar por el proceso de solicitud varias veces. Entonces, haremos un cambio. Cuando se es elegible para uno de estos otros programas, automáticamente se es elegible para el cuidado de niños”, afirmó la política neoyorquina.

Hochul mencionó también que urge un cambio en los copagos por los servicios que ayudará a otras 83,000 familias.

“En este momento, las familias aportan hasta el 10 por ciento de sus ingresos para los copagos de cuidado infantil. Estamos tratando de ayudar a estas familias. 10 por ciento de sus ingresos, necesitan gastarlo en pañales, comida y fórmula. Aligeremos esa carga. Y haremos que esa contribución tenga un tope del 1 por ciento de sus ingresos familiares por encima del nivel de pobreza”, explicó la Gobernadora. “Necesitamos conseguirlo a través de la Legislatura. Estoy segura de que todos están en la misma página… quiero que esto sea una declaración clara de nuestras prioridades como Estado en quienes nos enfocamos: los niños y sus padres estresados”.

Otra propuesta es que se establezca un programa piloto para examinar los beneficios de dividir el costo del cuidado infantil entre empleados, empleadores y el Estado.

Al plan que espera mover en la actual sesión legislativa en Albany, Hochul agregó la necesidad de que se trabaje en dar mejores opciones de apoyo a las familias en asuntos como la vivienda asequible, programas de salud mental y reducción en costos de energía, e insistió que las cosas no están cuadrando para las familias de bajos recursos.

“El cuidado de los niños es más caro que el alquiler de la gente. El costo promedio en el Estado de Nueva York (es el promedio en todo el Estado, áreas caras, áreas menos costosas) es de aproximadamente $15,000 o $1,200 por mes. Eso es por un bebé. Imaginen dos (…) No cuadra. De hecho, el cuidado de niños en nuestro estado es casi un 5 por ciento más que el pago de alquiler mensual promedio”, aseveró Hochul. “En comparación con un título universitario de cuatro años en una de nuestras instituciones estatales, un año cuesta alrededor de $7,400. Es más fácil enviar a su hijo a la universidad que cuidarlo antes de que vaya al jardín de infantes. Puede significar hasta el 22 por ciento de los ingresos de alguien”.