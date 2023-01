Adolescente baleó a oficial NYPD: arresto tras dos tiroteos en El Bronx

Un adolescente de 16 años fue detenido luego de que un oficial de la policía de Nueva York fuese baleado en el brazo esta madrugada en El Bronx (NYC), en medio de dos tiroteos con pocos minutos de diferencia.

El oficial Paul Lee, quien tiene tres años en NYPD, iba a bordo de un vehículo sin identificación y resultó herido en el brazo, según Daily News. El agente y su compañero sí estaban uniformados cuando patrullaban y vieron a dos jóvenes en la esquina de E. 183rd St. y Prospect Ave., vecindario Belmont, alrededor de las 3 a.m. de hoy.

This is the firearm that was recovered at the scene, along with the officers windshield that was struck. pic.twitter.com/afO61xJTKx — NYPD NEWS (@NYPDnews) January 17, 2023

Los policías, parte del Equipo de Seguridad Pública de la Comisaría 48, se detuvieron para hablar con ellos, pero uno sacó un arma y comenzó a disparar, dijo el jefe de detectives de NYPD, James Essig.

“Al menos un sujeto disparó seis veces, golpeando el parabrisas y al oficial, que estaba en el asiento del pasajero”, dijo Essig. Los dos policías respondieron también con disparos.

Aún herido Lee comenzó a perseguir al dúo que huía, pero su compañero lo devolvió al vehículo y lo llevó al Hospital St. Barnabas.

“El oficial Lee se irá a casa”, dijo el alcalde Eric Adams en una conferencia de prensa esta mañana en el hospital. “Demasiadas personas inocentes no vuelven a casa después de la violencia armada”.

Un joven de 16 años no identificado fue detenido tras una breve persecución. El adolescente tenía una pistola calibre 32, pero no quedó claro de inmediato si fue él quien disparó contra los oficiales. Los cargos contra él estaban pendientes.

En el lugar fueron encontrados seis casquillos de bala calibre 32. Los investigadores estaban haciendo pruebas balísticas para ver si el arma del adolescente fue la que se usó en el tiroteo.

Unos momentos después se realizaron tres disparos en E. 183rd St. a unos 100 pies de distancia del primer tiroteo. Los policías estaban investigando la posibilidad de que el segundo pistolero le estuviera disparando al primero.

“Mientras intentaba enfrentarse a dos hombres en una esquina, un oficial recibió un disparo en el brazo, fallando por poco sus estructuras vitales”, dijo la comisionada de policía, Keechant Sewell. “No nos detendremos ante nada para garantizar que los sujetos involucrados en este tiroteo y las personas que impulsan la violencia en esta ciudad sean llevados ante la justicia”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.