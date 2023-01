¡Shakira “salpica” a Piqué y se espantan! Olvidaron la canción de Rocío Jurado que dice: “Es un gran necio, un estúpido, engreído”

De la noche a la mañana muchos olvidaron que los cantautores como Shakira escriben sobre sus vivencias, sobres sus emociones más alegres y sobre las más oscuras. De la noche a la mañana mientras unos aplauden el desahogo de Shakira, otros simplemente le piden que recobre la elegancia y piense en sus hijos. ¿Perdón?

Ahora digo yo, los que tanto critican hoy a la colombiana, ¿nunca escucharon grandes temas como “Ese hombre” en la voz de Rocio Jurado?, ¿los que tanto se rasgan las vestiduras por la canción de Shakira nunca entonaron “Culpable o no”, cantada por Luis Miguel?

Adamari López estuvo en la “Invasión VIP” de La Casa de los Famosos y cuando se abordó este tema, a mi parecer, ella compartió un punto de vista muy válido, si mal no recuerdo ella exponía que para empezar los hijos de Shakira y Piqué ya saben de qué va todo esto. Ella misma -Shakira- expuso en un comunicado de prensa que aún cuando ella cuide lo que se habla en casa, no controla lo pasa fuera de ésta o lo que llega a ellos por medio de sus compañeros de clase.

Adamari decía que Piqué también era el padre de los niños, que por qué nadie entonces va y le dice a él que piense en Sasha y Milan. Explíquenme esto entonces: ¿por qué todos le piden a la madre que tenga conciencia y se olvidan del padre, quien fue el que cometió el mayor “crimen” en la ruptura de esta familia?

Ahora, más allá de este punto, Shakira como Taylor Swift y Adele, ha construido su carrera componiendo canciones alusivas a sus grandes amores y desamores. Tenemos temas como “Rolling in the Deep”, “All To Well” y obviamente “Inevitable”. Ahora, en esta misma sintonía de Shakira tenemos además a Miley Cyrus quien lanzó, hace unas horas, la canción “Flowers”, en honor a todo lo mal que la pasó con su ex esposo el actor Liam Hemsworth. De nuevo, las que componen cuentan sus vivencias.

Dejando atrás el hecho de que Justin Timberlake escribió “Cry me a river” para Britney Spears y que así como él tenemos a otros componiendo este mismo tipo de canciones, muchas de las personas que ahora también critican a Shakira se olvidan de que existen otras grandes, de las que nadie se quejó, como: “Mujeres Divinas” de Vicente Fernández y “Rata de dos Patas” de Paquita la del Barrio.

¿Entonces, cuál es el problema con Shakira?, ¿cuál es la necesidad de pedirle que sufra en silencio?, ¿por qué nos creemos con la autoridad suficiente de decirle cómo debe sentirse y qué es lo que debe o no cantar sobre su despecho? No tengo la respuesta.

Puede que no me guste el género, puede que piense que ella podría haber escrito la canción de mejor manera, retomando su estilo para darnos una preciosa balada, pero ante la infidelidad que se supone protagonizó Piqué, creo que esta canción es lo menos que se merece el ex defensa central del FC Barcelona y es que el género que escogió es el del momento. Con esto Shakira metió un doble gol, porque en todas las radios del mundo esta canción sonará a más y mejor.

