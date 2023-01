Video viral: Amenazan con sacar a hombre de centro comercial en Minnesota porque vestía camiseta que leía “Jesús Salva”

Un video que se ha vuelto viral muestra el momento en que personal de seguridad de un centro comercial en Minnesota le ordena a un hombre quitarse su camiseta que lee “Jesús Salva” como requisito para entrar al lugar.

“Si usted quiere comprar aquí, se tiene que quitar la camiseta“, sentencia el empleado. En otro video que reseña el Daily Mail, el mismo oficial indica: “Jesús está asociado con la religión y es ofensivo a las personas. Personas se han ofendido”.

En el video original, se ve al hombre con una camiseta amarilla con varios mensajes religiosos.

“Jesús es el único camino“, lee la parte trasera de la prenda de vestir que incluye el símbolo de paz “Coexist”.

“Yo no dije nada. Yo no hablé. Yo no dije nada. Yo solo fui a Macy’s”, alegó el hombre a los guardias.

A esto, uno replica: “De nuevo, yo te estoy dando varias opciones. Te puedes quitar la camiseta y puedes ir a Macy’s y hacer tus compras”. “O puedes abandonar el centro comercial, ¿ok? Esas son las únicas opciones que tienes”, añadió.

Aparentemente, una semana antes, al hombre se le había emitido una prohibición de acceso al lugar por abordar y / o solicitar a clientes.

Las políticas del centro comercial prohíben piquetes, demostraciones, solicitudes, protestas y peticiones bajo premisas religiosas

El personal de seguridad argumentó que el apoyo religioso del hombre a través de su camisa contaba como solicitud.

Luego de que las imágenes trascendieran a redes sociales y la intervención provocara múltiples cuestionamientos, un portavoz de “Mall of America” dijo al medio británico que finalmente al individuo se le permitió el acceso vistiendo la camiseta.