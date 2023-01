“Estoy destruido mentalmente”: Rafael Nadal tras la lesión que lo deja afuera del Open de Australia 2023

El tenista español, Rafael Nadal, confesó sentirse “destruido mentalmente”, luego de sufrir una lesión de cadera que lo obliga a dejar el Open de Australia 2023.

“No quería retirarme, aunque llegué a considerarlo. Lo que intentaba era jugar sin agravar la lesión. No podía golpear el revés ni correr. Intenté acabar el partido por todos los medios”, dijo Nadal en una rueda de prensa.

El tenista que defendía el título que ganó el año pasado, y que ahora bajará del puesto dos al seis en la clasificación mundial, agregó que es una situación muy difícil de aceptar.

Un poco más tranquilo, y en conferencia de prensa, Rafael Nadal explicó el desarrollo paulatino de su lesión. 🐂🔥😔 ¡#FuerzaRafa! #AustralianOpen @rafaelnadal pic.twitter.com/uiVKW5849g — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 19, 2023

“A veces uno se cansa de tantas lesiones. Es un momento difícil y toca aceptarlo. Espero que no sea nada grave ni que me saque de las pistas mucho tiempo, porque sería complicado pasar otra vez por el trabajo y el tiempo necesarios para la recuperación. No puedo decir que no esté destruido mentalmente. Ya he pasado por eso muchas veces y no es fácil”, agregó con tristeza.

Su lesión tiene que ver con “unos problemillas en la cadera” que sufre desde hace varios años, y que le ocasionó fuertes molestias durante los últimos días.

“No es un problema por el que no haya podido jugar en el pasado. No sé si es articular o muscular. Toca hacerse una resonancia y ver qué ha pasado“, dijo Nadal.

“Me dolió más cuando me retiré en semifinales de Wimbledon, porque podía ganarlo. Aquí solo estaba en segunda ronda”, dijo el jugador, que insistió en que lo había “intentado hasta el final” porque no sabía si podría “ganar el partido y tener opciones”.

Con información de EFE.

Le puede interesar:

Recogepelotas deja a Rafael Nadal sin raqueta en pleno partido del Open de Australia 2023

Rafael Nadal se despide de México: No participará en el torneo de Acapulco para irse a Dubái

Rafa Nadal aclara las dudas sobre su futuro en el tenis: “Cuando no tenga pasión lo dejaré”