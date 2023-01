Agenda de eventos: conciertos, shows y exhibiciones

La magia de Disney On Ice en el Barclays

Los anfitriones Mickey y Minnie Mouse llevarán al público en una expedición a través de mares embravecidos, montañas cubiertas de nieve y el puente de caléndula, en Disney On Ice presents Into The Magic. El espectáculo lleno de acción, producido por Feld Entertainment, Inc., presenta a Moana, Frozen, Coco y La Bella y la Bestia con otros queridos personajes de Disney patinando sobre hielo.

El show brinda a las familias una aventura en alta mar mientras Moana se embarca en una búsqueda que cambiará su vida para salvar su isla con la ayuda del semidiós Maui; hace que viajen a través del Puente Marigold con Miguel de Coco de Disney·Pixar hacia la magnífica y mística Tierra de los Muertos; invita al público al mundo de La Bella y la Bestia, mientras Bella muestra lo que significa no tener miedo; y muestra la fuerza y la gracia de Anna y Elsa, Rapunzel y Flynn y Cenicienta. Hasta el domingo 22 de enero, en el Barclays Center. Entradas: https://www.disneyonice.com.

Foto: Feld Entertainment

Gregorio Uribe en el Atrium del Lincoln Center

El cantante y acordeonista colombiano Gregorio Uribe regresa al Lincoln Center este jueves 19 de enero para el lanzamiento de su tercer álbum “Hombre Absurdo”. En su eterna búsqueda de un sonido único y personal, Uribe ha ido más allá del familiar vallenato para explorar los ritmos desconocidos del acordeón sabanero. Los ritmos infecciosos de la cumbia, el paseaito y el pasebol están teñidos por la timba cubana, la bomba puertorriqueña y el merengue dominicano, lo que refuerza el amor del artista por la música afrolatina. Su pasión por el ritmo y la armonía solo se compara con su admiración por las grandes obras literarias y filosóficas. Ecos de Dostoievski y Kierkegaard se mezclan con los sonidos de la Colombia rural de una manera que solo podríamos calificar como “Cumbia Existencial”. A las 7:30 pm. Gratis. La entrada del Atrium queda en la avenida Broadway, entre las calles 62 y 63. Información: /www.lincolncenter.org

Cortesía

Concierto de salsa con Jimmy “El Trombón Criollo” Bosch

La serie de conciertos latinos del Lincoln Center, ¡VAYA!, recibe esta vez a Jimmy “El Trombón Criollo” Bosch. El músico nacido en Nueva Jersey cuya carrera de 50 años incluye largas giras con la Orquesta FANIA, Eddie Palmieri y Rubén Blades, actualmente dirige la Salsa Masters Orchestra y es una voz pionera para la generación actual de intérpretes de salsa dura. Bosch y su conjunto extraen fuerza musical de la fórmula tradicional de percusión motriz, melodías bailables de trombón y piano y soneos resonantes, con la vibrante improvisación vocal de llamada y respuesta que vincula a la banda con los legendarios grupos de salsa de Nueva York de las décadas de 1960 y 1970. Disfrute de la pasión y la intensidad de la salsa dura en vivo, además de la música de DJ Broadway este viernes, desde las 7:30 pm. Gratis. La entrada del Atrium queda en la avenida Broadway, entre las calles 62 y 63. Información: /www.lincolncenter.org

Cortesía

Fiesta inmersiva a ritmo de coral

Descubra un nuevo tipo de experiencia de concierto inmersivo con la fiesta bailable rave con coral, única en su tipo, ‘Bigger Than My Song’. Asómbrese de cómo la Choral Chameleon se une al DJ HeTheyWe para fusionar el poder vocal mágico de la música coral con algunas de las mejores 100 canciones pop de las últimas décadas, desde éxitos reconocibles de Rhianna, Netta, BeeGees, Ariana Grande, Whitney Houston y más, remezcladas con los sonidos de la música electrónica. Mueva su cuerpo mientras las voces humanas elevan su mente y espíritu en este original evento. The Space at Irondale está ubicado en 85 South Oxford Street, Brooklyn. Viernes, sabado y domingo. Más información y boletos: https://choralchameleon.com/

Cortesía

La Caperucita Roja en el SEA

Este sábado 21 de enero, el Teatro SEA invita una vez más a revivir la historia de una niña y un lobo en una aventura llena de sorpresas y de lecciones de cómo enfrentar y vencer el miedo, en su versión del cuento de La Caperucita, titulada “The True Story of Little Red”. Recomendada para estudiantes de Pre-K al 5to grado, la obra tiene versión en español o bilingüe. A las 11:00 am. Además, el popular teatro infantil en español está ofreciendo esta temporada de invierno un “Paquete Latina Heroine Series” limitado, hasta el 27 de enero, con descuentos especiales para la obra de la caperucita y “The Colors of Frida”. Para más información, visite: https://teatrosea.org/ o llame al 212.529.1545.

Cortesía

Año Nuevo Lunar en South Street Seaport

El South Street Seaport Museum celebra el Año Nuevo Lunar con un fin de semana de eventos gratuitos. Comience con una inspiradora danza del león chino sobre las calles empedradas de ese vecindario de Manhattan, el sábado 21 de enero, a las 12:30 pm, como parte de las festividades anuales del Año Nuevo Lunar; luego asista a un taller de caligrafía china o haga cadenas de leones chinos náuticos. La celebración continúa el domingo 22 de enero con oportunidades adicionales para crear cadenas de leones de inspiración marítima, entre otras actividades. El museo está ubicado en el 12 Fulton Street, NY. Más información: seaportmuseum.org

Cortesía

Despedida de los pavos reales de la St. John

Los tres pavos reales de la Catedral St. John the Divine han sido una presencia constante en los terrenos de la iglesia durante más de veinte años, deleitando a los neoyorquinos con su porte elegante, plumaje vibrante y cantos de trompeta. Ahora, la institución celebrará a este trío de mascotas antes de que se embarquen en su bien merecido retiro en Animal Nation, un santuario de animales en South Salem, NY. Este sábado 21 de enero, los asistentes podrán disfrutar de un festival familiar y un carnaval infantil, que incluirá talleres de arte, pintura de caras, narración de cuentos y concursos de disfraces, de 12:00 a 4:00 pm, seguido de una ceremonia a las 4:00 pm. En la Catedral de St. John the Divine, 1047 Amsterdam Avenue (en 112th Street). Más información: https://www.stjohndivine.org/

Cortesía

Una nueva Cenicienta se presenta en el Queens Theatre

Este domingo 22 de enero, el Queens Theatre (QT) presentará su obra La Cenicienta: Una historia bilingüe – De Glass Half Full Theatre Production, una historia para todas las edades que aborda la herencia cultural, la familia, y el poder del lenguaje.La obra unipersonal se enfoca en Belinda, una niña de diez años quien recrea la historia de Cenicienta usando objetos cotidianos mientras se prepara en el sótano para una fiesta en el piso de arriba. La protagonista confronta a su madrastra y hermanastras mientras aprende a abrazar su amor por la poesía y a defenderse. Dos shows, a la 1:00 y a las 3:00 pm, en el teatro Studio del Queens Theatre, ubicado en el 14 United Nations Ave South, Flushing Meadows-Corona Park. Para obtener más información y comprar boletos, visite: https://queenstheatre.org/event/cenicienta/ o llame a la taquilla al (718) 760-0064.

Cortesía

La Semana de los Restaurantes está de regreso

Acaba de arrancar la nueva temporada de la NYC Restaurant Week, la cual una vez más ofrecerá almuerzos de dos platos y cenas de tres platos a precio fijo, por 30, 45 y 60 dólares en casi 500 restaurantes de los cinco distritos. Los titulares de tarjetas Mastercard que se pre-registren en www.priceless.com/ recibirán un crédito de $10 en su cuenta al gastar $45 o más por transacción (hasta 3 transacciones, con un total de $30 de reembolso) en los restaurantes participantes. Culmina el 12 de febrero. Para hacer reservaciones, además de apreciar la lista completa de restaurantes participantes, puede visitar: nycgo.com/restaurantweek.

Cortesía

Exhibición “Double Trouble”

La Galería Jane Lombard está presentando “Double Trouble”, un proyecto de los artistas de Kioto, Teppei Kaneuji y Chihiro Mori. Colaborando bajo el nombre “CMTK”, se presentarán los trabajos lenticulares nuevos y recientes del dúo de la serie Star & Dust. Los métodos exploratorios de impresión y collage de Kaneuji, junto con las propias fotografías y la colección de imágenes encontradas de Mori, dan como resultado una amalgama fragmentada de cultura pop e instantáneas personales, que cambian con el punto de vista cambiante del espectador. También se exhibirán varios trabajos de collage dimensional nuevos de la serie surrealista de Kaneuji The Sea & Pus: An Illustrated Guide to Animals. Double Trouble estará a la vista hasta el 25 de febrero. La galería está ubicada en Tribeca (58 White Street).Información: https://www.janelombardgallery.com/