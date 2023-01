¿Por qué la Guardia Costera de EE.UU. rastrea barco espía ruso frente a la costa de Hawái?

La Guardia Costera de Estados Unidos rastrea un supuesto barco espía ruso en aguas internacionales frente a la costa de Hawái.

El aviso se da cuando aún persisten las tensiones entre Washington y Moscú por la guerra de Rusia en Ucrania.

“En las últimas semanas, la Guardia Costera de EE.UU. ha continuado monitoreando un barco ruso, que se cree que es un barco de inteligencia, frente a la costa de las islas hawaianas”, indicó la Guardia Costera en un comunicado de prensa.

Aunque la situación no es inusual, la entidad dijo que enfoca recursos en esa dirección. “Si bien las embarcaciones militares extranjeras pueden transitar libremente a través de la zona económica exclusiva (ZEE) de EE.UU., según las leyes internacionales consuetudinarias, a menudo se han observado embarcaciones militares con bandera extranjera operando y merodeando dentro del área de respuesta del Distrito Catorce de la Guardia Costera”, añadió esa rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Esta no es la primera vez que presuntos barcos espías rusos navegan frente a las costas del país norteamericano. En 2019, la autoridades detectaron un barco espía ruso frente a la costa sureste del país, específicamente frente a las costas de Carolina del Sur y Florida. En ese momento, dos funcionarios estadounidenses dijeron a CNN que las embarcaciones navegaban de “manera insegura”.

Los movimientos del Viktor Leonov, un barco de vigilancia ruso, no eran seguras porque no estaban utilizando luces cuando había poca visibilidad y no respondía a los intentos de comunicación de los barcos comerciales para evitar posibles accidentes.

La Guardia Costera trabaja directamente con aliados en el Departamento de Defensa para actualizar la información sobre actividades de estas y otras embarcaciones extranjeras y garantizar que se cumplan las normas marítimas internacionales.