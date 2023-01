Matan a tiros a menor hispano convicto por atropellar a madre y bebé de 8 meses en calle de California en medio de “hit-and-run”

Un adolescente de 17 años sentenciado a siete meses en un campamento de probatoria juvenil por atropellar con un auto robado a una madre y a su bebé en una calle en Los Ángeles, California, murió tiroteado.

A Kristopher Baca lo mataron a tiros en Palmdale la tarde del miércoles mientras caminaba solo por una calle.

Cuando tenía 15, Baca fue sentenciado a un campamento juvenil como parte de la resolución del caso por el accidente del 6 de agosto de 2021.

En el incidente en Venice, que fue captado por cámaras de seguridad, se ve cuando Baca impacta con el vehículo negro a la mujer, identificada como Rachel cuando esta se encuentra en la esquina de una vía con su bebé de 8 meses en un cochecito. A raíz del impacto, la mujer cayó sobre el auto. Por fortuna, la fémina solo sufrió cortes en el hombro y el infante prácticamente salió ileso. El joven estaba borracho al momento del evento.

Antes de que Baca fuera baleado mortalmente, un carro se detuvo cerca de él y se registró una discusión.

No está claro cuántas personas se encontraban en el auto que abandonó la zona a toda velocidad.

Al conocer de la muerte de Baca, Rachel manifestó sentirse aliviada, pero triste al mismo tiempo.

“El universo hizo justicia por la que no hubo en Corte, pero un castigo mucho más duro del que hubiera recibido en una corte de ley”, planteó la mujer a Fox News.

La mujer volvió a criticar la suavidad del fiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascon, en el manejo del caso.

“Yo creo que me siento un poco corta por el sistema porque no lo hicieron responsable, y triste, no por él, sino un poco por su madre, porque si George Gascon hubiera hecho su trabajo, este chico estaría vivo en la cárcel“, planteó la sobreviviente.

El caso adquirió atención nacional luego de que la oficina de Gascon recomendara una sentencia de entre cinco y siete meses de probatoria en un campamento juvenil, lo que es un castigo menos severo que la escuela militar, pero más duro que la estancia en un campamento de verano.

Al momento del “hit-and-run”, el adolescente se encontraba en probatoria por vertir una sustancia tóxica en la bebida de una compañera de la escuela.