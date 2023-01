Apple evita despidos cancelando almuerzos gratis para empleados

En los últimos meses las grandes compañías tecnológicas han recurrido a los recortes masivos para hacer frente al incierto panorama económico, pero Apple ha logrado evitar esa dolorosa medida, gracias a que sus estrategias están funcionando, dio a conocer The Wall Street Journal.

Mientras los despidos han afectado duramente a la industria tecnológica, Apple ha resistido, gracias a que agregó empleados a un ritmo mucho más lento durante la pandemia y ha que ha limitado los beneficios para los empleados.

Según el diario, Apple ya no está ofreciendo almuerzos gratis a su plantilla laboral en su campus corporativo, a diferencia de otras como Google y Meta.

Apple está enfrentando los mismos desafíos comerciales que las otras gigantes tecnológicas y espera una primera caída en sus ventas trimestrales en más de tres años.

La plantilla de Apple ha crecido un 20% desde 2019 hasta el 2022, lo que se traduce en unos 164,000 empleados, mientras que en ese mismo periodo, Amazon duplicó su personal; Microsoft lo acrecentó en 53%; Alphabet, 57%; y el talento de Meta aumentó 94%, en buena medida por su apuesta al metaverso.

El último recorte de empleos masivo de Apple fue en 1997, en la era de Steve Jobs, que en su regreso a la compañía, eliminó a más de 4,000 empleados en busca de reducir costos.

Apple ahora cuenta con 65,000 empleados minoristas distribuidos en más de 500 tiendas y representan el 40% de la fuerza laboral de la empresa.

La empresa del logotipo de la manzana se ha caracterizado por la fidelidad de sus clientes y hasta ahora se ha mostrado resistente a las recesiones a pesar de sus productos más caros en comparación al promedio del mercado.

Un analista de D.A. Davidson & Co., comentó que posiblemente Apple podría reducir el número de empleados, no con despidos masivos, pero podría hacerlo de manera silenciosa, al no reemplazar a los trabajadores que se marchan.

