Exesposa de ejecutivo de Microsoft muerto a balazos en Florida en medio de pleito de custodia se muda a Washington ante reportes de inminente arresto

La exesposa de un ejecutivo de Microsoft asesinado a tiros a principios del año pasado en Florida, se mudó de ese estado a Washington en medio de reportes de que las autoridades anunciarán un arresto en el caso próximamente.

Jared Bridegan, de 33 años, fue baleado de muerte el 16 de febrero de 2022, poco después de dejar a sus gemelos de 10 años en la casa de su expareja Shanna Gardner-Fernández en Jacksonville Beach.

Documentos del caso que cita Crime Online indican que Bexley, una de las hijas del segundo matrimonio de Jared, se encontraba en el auto con él al momento del hecho.

La madre de Bexley, Kirsten Bridegan, dijo a Fox News Digital que estaba impactada con la noticia de que la mujer se mudó recientemente a West Richland.

“Honestamente, yo estaba impresionada”, declaró Bridegan. “Primero, los gemelos perdieron a su padre, luego las separaron de sus hermanos, y ahora las alejan de la escuela, amigos y de los equipos de deportes. Ellas están tan aisladas, y eso es lo que me preocupa”, argumentó la viudad.

“Ha sido una pérdida añadida. Además de perder a Jared, mis niños han perdido a sus hermanos. Yo he perdido a mis hijastros. Yo he tratado por meses y meses de establecer contacto y no he llegado a nada”, reveló la mujer.

Gardner-Fernández fue abordada por medios de prensa este lunes en una tienda de comestibles y se le cuestionó sobre el caso, pero se limitó a decir que no tenía comentarios.

Una fuente indicó a la misma cadena que esta semana las autoridades podrían concretar un arresto en el caso.

El día en que se reportó el crimen, Jared vio una llanta con montura en la carretera cuando conducía de vuelta a su casa en St. Augustine y se detuvo para inspeccionar. En ese momento, un desconocido le disparó delante de su hija que se mantuvo varios minutos en el vehículo hasta que su padre falleció.

El Departamento de Policía de Jacksonville Beach no ha nombrado al momento a un sospechoso o sospechosos en el caso mientras Gardner-Fernández asegura que es inocente.

La mujer contrató como su abogado al defensor de casos criminales de alto perfil Henry Coxe III, supuestamente para ver qué pasos debía tomar para proteger a las gemelas de la publicidad que rodea el litigio.

El medio DailyMail reportó que, antes del asesinato y en medio de un pleito por custodia y manutención, Jared acusó a Gardner-Fernández de espiarlo e incluso grabarlo. Por su parte, Gardner-Fernández argumentó que Jared manipulaba a las niñas para que hicieran falsas declaraciones en contra de ella.