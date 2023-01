Inauguran plaza en Torreón en honor a Carmen Salinas

La popular actriz Carmen Salinas recibió un homenaje póstumo en Torreón, su ciudad natal, al ser inaugurada una plaza pública que lleva su nombre en la Colonia La Merced II.

Familiares de la artista lagunera, quien falleció el 9 de diciembre de 2021, y amigos entrañables como las conductoras Monserrat Oliver y Yolanda Andrade, asistieron a la inauguración del paseo público, evento presidido ayer por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde Román Alberto Cepeda.

El presidente municipal mencionó que Carmen Salinas fue una lagunera que siempre puso en alto el nombre de Torreón.

“No solamente con más de 115 películas, 70 obras de teatro, 20 telenovelas, películas en Hollywood, dos veces la Diosa de Plata, un gran reconocimiento a una gran torreonense, Carmen Salinas“, expresó Cepeda.

Yolanda Andrade destacó la lealtad, amistad y generosidad que distinguió a la actriz.

“Estamos muy felices, quien mejor que nosotras de verdad, no lo digo con presunción, lo digo con orgullo, por nuestra amistad y mi cariño a esta mujer tan digna de ser una provinciana de Torreón como tú (Monserrat) de Monterrey, yo de Culiacán e ir a la ‘capirucha’ y hacer una carrera, de verdad se necesita mucha disciplina, mucho amor al arte y muchas cosas”, dijo la conductora.

“Por eso queremos que los jóvenes se inspiren y sepan que no hay imposibles, que todos podemos lograrlo en la vida, que nadie nos corte las alas, que todos podemos”.

Monserrat Oliver por su parte recordó que tuvo la oportunidad de entrevistarla en múltiples ocasiones y pudo constatar la calidad humana de Salinas.

“Yo creo que era como toda la gente de Torreón, muy directa, muy derecha, y no se andaba con… no tenía pelos en la lengua, como decimos, no se andaba con rodeos, y muy trabajadora“, compartió.

Riquelme dijo congratularse de este homenaje que se le rinde a una gran coahuilense, una gran artista, una gran mujer y, sobre todo, un gran ser humano.