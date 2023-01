Carolina Sandoval arremete contra Gerard Piqué tras la foto con Clara Chía: “Tus hijos también ven Instagram”

Gerard Piqué decidió presumir por primera vez a Clara Chía Martí a través de sus redes sociales. El ex futbolista del FC Barcelona publicó una foto junto a su amada en medio de la polémica constante que lo rodea desde que se separó de Shakira y más recientemente del tema que estrenó la colombiana en el que arremete contra ellos dos.

El español no acompañó la imagen con ningún texto ni emoticon y sus millones se seguidores no tardaron en reaccionar ante esta publicación del ex defensor de la selección española. Una de ellas fue Carolina Sandoval, conocida como ‘la venenosa’.

La influencer y presentadora de televisión venezolana escribió dos comentarios en la publicación del hombre. Ella hizo énfasis en Milan y Sascha, los hijos de Shakira y Piqué, pues cuando la colombiana estrenó la famosa canción muchos internautas señalaron que la colombiana no estaba pensando en sus hijos ni en su estabilidad emocional.

“Malo”, dijo en un primer comentario. “Disfruta mientras dure, tus hijos también ven Instagram”, expresó ‘la venenosa’ en la sección de comentarios de la foto publicada por Gerard Piqué.

Mientras Piqué presume, Shakira celebra

Horas antes de que Gerard Piqué hiciera pública una primera foto junto a su amada, Shakira se encontraba celebrando un nuevo logro con su canción junto al productor argentino Bizarrap. El tema que sirvió de ‘catarsis’ para la intérprete de ‘Inevitable’ ya superó los 200.000.000 de reproducciones en todo el mundo.

Al celebrarlo, tanto Shakira como Bizarrap compartieron una publicación donde agradecen al público por el apoyo brindado con esta canción.

Shakira, cuando el tema se convirtió en el estreno más grande en español en Spotify, envió un mensaje de emprendimiento femenino: “Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, que alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellos son mi inspiración”.

Sigue leyendo: Shakira ahora le tiene coreografía a la canción contra Gerard Piqué

Laura Bozzo: “Shakira representa a miles de mujeres que hemos pasado por algo similar”

Adamari sobre Shakira: “Nos representa a muchas que nos hemos sentido tristes y dolidas”