Belinda muestra una foto de cuando era una pequeña niña y le llueven mensajes de ternura

Belinda cautivó a cientos de sus seguidores en Instagram al mostrar una foto de cuando era una pequeña niña. La cantante de origen español lo hizo en medio de una campaña con Hugo Boss. Ella acompañó su post con el título: “BOSSES AREN’T BORN, THEY’RE MADE”.

La artista compartió en principio una fotografía de ella en la actualidad sosteniendo la pequeña imagen de cuando era niña, la cual luego amplió en más detalles.

Sus fanáticos no pudieron contenerse y llenaron su Instagram de comentarios de amor y apoyo. “Nuestra princesita ya creció ahora es una princesota, te amamos ratoncita”, “Para que no digan que los arreglitos la hicieron bella, ella siempre ha sido hermosa eso que lo vean todos, aquí están las pruebas”, “Siempre has estado preciosa, pero actualmente estás exageradamente guapa”, “Una princesa desde bebé”, “Desde pequeña eres una belleza” y “Que hermosa princesa, desde que nació” son parte de los mensajes que ha recibido la intérprete por parte de sus más fieles seguidores.

La campaña recién estrenada de Hugo Boss también cuenta con la participación, hasta ahora, de Gigi Hadid, Lee Minho, Matero Berrettini, Shohei Ohtani, Demi Lovato y París Hilton.

Para curarse el alma

Días antes de finalizar el año 2022 Belinda publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en donde asegura se estaba ‘curando el alma’. La cantante estaba en una paradisiaca playa, disfrutando del atardecer, una fogata y deliciosa comida. “Un poquito de agua de mar para curar el alma… y postres también”, dijo en ese momento la ex novia de Christian Nodal.

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères? El supuesto nuevo romance de Belinda