Para que lo baile Piqué, ahora Shakira dice: “Las mujeres ya no lloran las mujeres bailan merengue”

Shakira sigue cosechando éxitos con su nueva canción, la cual ahora parece tener su propia versión en merengue. La colombiana se ha apoderado de la narrativa pese a las críticas que también ha generado su colaboración con BZRP en su famoso “Music Sessions #53”.

Una de las frases más pegajosas de la canción es claramente la que dice: “Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan”. Sin embargo, por ocasión única la intérprete parece haber cambiado parte de esta letra sólo para agregar el nuevo género con el que se está moviendo su hit, tema que podría convertirse fácilmente en la canción del año 2023.

En una publicación de Instagram reciente Shakira dice: “Las mujeres ya no lloran las mujeres bailan merengue”. Los fans de ésta se han mostrado aún más complacidos porque la cantante se está alejando en pequeñas dosis del reguetón, recordemos que la colaboración con BZRP es más pop, razón por la cual el género urbano parece no ser su único afán para el próximo disco.

Vale mencionar que “Monotonía” es claramente una bachata, mientras que “Te Felicito” es una mezcla que va desde el reguetón, acariciando el electropop y se sitúa también como canción pop.

Los fans de Shakira pueden estar tranquilos porque se dice que pronto saldrá un nuevo tema versión en colaboración con Karol G, esto aún es un rumor y no hay nada confirmado, pero los seguidores de “La Bichota” saben que el próximo 2 de febrero todos tienen que estar atentos a las plataformas digitales de estas colombianas, ya que ese día tanto Piqué como Shakira cumplen años.

Se rumorea que “Mañana Será Bonito” podría ser la tan esperada colaboración entre Karol G y Shakira. De momento a todos nos toca esperar y ver con qué más nos sorprende Shakira. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

El rumor, además, apunta a que la mamá de Milan y Sasha le quiere dar a Gerard el mismo trato que Miley Cyrus le propició a su ex esposo, el actor Liam Hemsworth al lanzar el día de su cumpleaños la canción “Flowers” que también ha recibido una aceptación brutal por parte del empoderamiento femenino.

Piqué presume su romance con Clara y Shakira sigue facturando

Piqué decidió tomar a Clara Chía Martí, su novia, y hacer pública su relación con la joven española. Desde que Shakira terminó su relación con éste debido a la infidelidad, el catalán se ha dedicado a disfrutar de su vida olvidándose de que las consecuencias de sus acciones podían afectar a sus hijos.

Shakira por su parte, ha querido proteger a Sasha y Milan tanto cómo ha podido, pero como cantautora sabe que sus letras se inspiran en su vida y así como Bruno Mars, Eminem, Justin Timberlake y John Legend hablan de sus emociones y vidas amorosas en sus canciones, así ella también factura con su música como tantas otras féminas lo han hecho en la industria. Como Shakira tenemos a Taylor Swift, Beyoncé, Britney Spear, Natti Natasha, Chiquis Rivera y Karol G. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

