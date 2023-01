Chiky Bombom envía un mensaje de empoderamiento femenino tras mostrarse sin peluca

La presentadora Chiky Bombom hace algunos días quiso demostrarle a la audiencia del programa ‘Hoy Día’ que todos los días utiliza una peluca antes de presentarse en público. Además, envió un mensaje a las féminas, pues considera que no importa el físico, todas terminan siendo hermosas.

“#MensajeDelDía con @chikybombomreal: ¡Todas somos mujeres bellas, fuertes y valientes! No importa tu edad, peso, estatura, color, pelo, eres suficiente, única y preciosa tal y como eres“, es el mensaje que acompañó la foto compartida.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que cientos de personas dieron su opinión tras ver realmente lo que día tras día esconde la peluca que lleva puesta la conductora de televisión, y es que en su gran mayoría fueron bastante positivos.

Los internautas tomaron la determinación de decirle lo bien que se ve sin tener que utilizar este tipo de herramientas para seguir llevando un persona por el que ha sido conocida en varias partes del mundo. Por ello, explicaron que es una mujer “bella”.

Algunos usuarios de la red social de la camarita explicó que la dominicana es un vivo “ejemplo” del proceso de aceptación que deberían tener todas las mujeres para evitar seguir cayendo en vanidades.

“Mucho mejor sin peluca”, “Me encanta la energía de esta mujer”, “Ejemplo para muchas que cree que son solo pelo y maquillaje, les falta mucho por aceptarse”, “Creo que sin que se ofenda o lo tomen mal pero se ve mejor así”, “Eres más bella sin pelucas”, “Esta mujer debería salir así tal cual y ya soltar ese personaje”, “Chiqui te ves hermosa sin las pelucas”, “Se ve muy bonita sin peluca también, con esa cara no necesita del cabello para verse hermosa”, “Se ve más bella así”, “Debería siempre estar así”, “Debería salir sin peluca y ser menos chabacana”, “Sin peluca se ve original”, “Chiqui, tú eres una mujer que no necesita peluca para verte hermosa”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

