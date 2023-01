Britney Spears regresa a Instagram y ahora dice llamarse “River Red”

A una semana de que Britney Spears decidió cerrar su cuenta de Instagram, la cantante regresó bajo el nombre de “River Red” a la red social de la camarita para afirmar que no está teniendo crisis nerviosas.

“Es lo que es… no, no estoy teniendo un colapso… Soy quien soy y sigo adelante en mi vida, nunca me había sentido tan bien como ahora“, escribió en Instagram acompañada de la foto de una flor.

La cantante también comentó que sus seguidores la juzgan y que no conocen su historia, pues durante 14 años no pudo hacer lo que realmente quería, como beber alcohol.

“Todavía estoy aprendiendo esto de no tener reglas, esperé casi 15 años para beber alcohol solo para darme cuenta que lo odio, me hinché y me cayó mal la comida. Soy aburrida, prefiero chocolate caliente“, agregó.

La desaparición de la cuenta de Britney Spears causó la preocupación de sus fans, quienes llamaron a la policía para solicitar apoyo en caso de que la estrella estuviera en peligro, lo que le causó enojo a la intérprete de “Toxic”.

Fans de la cantante mostraron su apoyo en el posteo comentando besos y aplausos por regresar a Instagram, pues los bailes de Britney Spears se han convertido en tendencia los últimos meses.

TE PUEDE INTERESAR:

–Britney Spears revela el motivo por el que cerró su cuenta de Instagram

–Video: Britney Spears preocupa por el ‘extraño’ comportamiento que tuvo en un restaurante