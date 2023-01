El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 30 de Enero de 2023

Horóscopo de hoy 30 de de Enero de 2023

03/21 – 04/19

Llegó el momento de sentar bases firmes, ya que el progreso requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. Encontrarás algunos obstáculos en el terreno económico, así que te sugiero que seas cauteloso y ahorrativo. Evita gastar en artículos que no sean imprescindibles.

04/20 – 05/20

Sentirás el peso de los mandatos paternos o cierta sobre exigencia por parte de alguien que ejerce un rol de autoridad en tu vida. Pero, si quieres convertirte en una persona verdaderamente autónoma, tendrás que guiarte por tus parámetros personales y tomar tus propias decisiones.

05/21 – 06/20

Si en algún momento te sientes algo deprimido o “aplastado” escribe en un papel todo lo negativo y triste que te ha afectado y entiérralo. Cuando dejes atrás las cargas del pasado estarás en condiciones de ayudar a otros y así irás desligándote del karma.

6/21 – 7/20

Es posible que un amigo se muestre un tanto testarudo o que se tome atribuciones que no le corresponden. Sentirás la necesidad de ponerle un límite firme, pero no cortes totalmente esta relación. Recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad.

07/21 – 08/21

Te recomiendo que te mantengas concentrado y que no pierdas de vista tus objetivos más importantes. No hagas lo que los demás esperan de ti, si esto va en contra de tus aspiraciones. ¿Qué ganas atándote a personas que no te hacen feliz?

08/22 – 09/22

Si tenías programado un viaje, ármate de paciencia, ya que podrían surgir retrasos e inconvenientes que compliquen tus planes. Recuerda que todo en esta vida ocurre por una razón y que las bendiciones que la providencia tiene reservadas para ti se darán en el momento indicado.

09/23 – 10/22

Las presiones financieras y emocionales que atravesarás te harán llevar a cabo cambios radicales. Aprovecha esta oportunidad para visualizar esos mecanismos destructivos arraigados a ti y dejarlos atrás. Atrévete a ser autocrítico y cambiar lo que sea necesario para transformarte.

10/23 – 11/22

Si estás en pareja, trata de que las contingencias domésticas no se conviertan en un impedimento para el romanticismo. Si estás soltero, ten en cuenta que para solidificar y construir en la esfera del amor primero tendrás que superar el mal trago de las experiencias pasadas.

11/23 – 12/20

Hoy deberás ser cuidadoso con tu salud, ya que puedes sentir molestias físicas y falta de energía. Tomate el día con calma, suspende todo tipo de actividades y dedícate exclusivamente a recuperarte y descansar. Además, te sugiero que comas con moderación.

12/21 – 01/19

Si no te alcanza el dinero para comprar la mejor ropa, la joya más cara o el perfume más exclusivo, debes saber que eso no te define como persona. Llegó la hora de que superes tus temores e inhibiciones respecto a tu imagen y a tu belleza.

01/20 – 02/18

Este es un momento para bajar el nivel de exigencia con tus familiares, ya que les estás planteando imposibles. Acepta que la perfección no existe, ni siquiera en tu círculo íntimo. Enciende un sahumerio de lavanda en cada ambiente para purificar la casa.

02/19 – 03/20

Ten cuidado porque las experiencias difíciles del pasado podrían inducirte a un pensamiento pesimista y melancólico. Será conveniente que evalúes las palabras que vas a utilizar, ya que pueden resultar ásperas para el otro, ocasionando alejamientos que no deseas.