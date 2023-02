A Marisela le gusta estar enamorada

No importa cuántos años pasen. Marisela es una cantante cuyos éxitos de hace cuatro décadas la siguen manteniendo a flote.

La intérprete mexicoamericana saltó a la fama en 1984 con “Sin él”, un álbum que fue un fenómeno porque los diez cortes que lo integraban fueron megaéxitos radiales. La artista, que entonces era una adolescente, inició su carrera bajo la protección de Marco Antonio Solís “El Buki”, compositor de todos los temas del disco.

En ese entonces la pareja vivió un tórrido romance que no hubiera causado tanta sensación en la prensa rosa de no ser porque Solís estaba casado con la cantante Beatriz Adriana. Tiempo después terminó el idilio, pero Marisela nunca ha negado que sigue enamorada del exmiembro de Los Bukis.

Tan es así, que en una reciente conferencia de prensa virtual para anunciar una gira por varias ciudades de la costa este al lado de Álvaro Torres —entre ellas Nueva Jersey y Nueva York—, la artista dijo que no pierde la esperanza de volver a compartir el escenario con El Buki.

“Lo hicimos al principio”, dijo desde su casa en Los Ángeles, “y sería bonito hacerlo otra vez”.

Ella dice que la razón es que sus caminos no se han podido cruzar de nuevo, y que no sabe por qué.

“Hay que preguntarle a él”, dijo.

Lo cierto es que esta parte de su vida podría integrarse a una serie que le han propuesto hacer a la intérprete. Aunque no dio detalles, dijo que se le han acercado casas productoras en varias ocasiones para ofrecerle que narre su experiencia en el mundo de la música.

“No ha sido fácil”, dijo. “Sí me interesa, aunque hay detalles que no me siento muy cómoda en compartir”.

Mientras tanto, su vida es bastante ajetreada con los conciertos que ofrece durante el año en Estados Unidos y en México, países en donde su música es muy popular. En el show que ofrecerá los próximos días tiene planeado estrenar un popurrí con temas de Juan Gabriel, el mismo que alguna vez cantó la intérprete mexicana Lucha Villa.

“Pero el mío será muy a mi estilo”, dijo.

Marisela evadió hablar de su vida amorosa aunque todo parece indicar que se encuentra soltera.

“Me gusta estar enamorada porque me inspira, me emociona, me pone un poco más bella”, dijo. “Y tienes con quién lucirte”.

En detalle:

“Marisela” realizará una serie de conciertos junto al último romántico “Alvaro Torres” y al United Palace de Nueva York llegará el 14 de febrero.

Entradas en: https://bit.ly/MariselaTicketmaster y https://bit.ly/boletosexpressmarisela