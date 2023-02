Dinero sigue caro por la inflación

Los inversionistas, trabajadores y empleadores ya están en conteo regresivo sobre la reunión del Banco de la Reserva Federal, FED, para marzo próximo con la esperanza de una pausa en el incremento de las tasas de interés que encarece los créditos de vivienda y las deudas con tarjeta de crédito.

Todo porque en la reunión de esta semana, Jerome Powell, presidente de la FED, confirmó que sigue su agresivo combate a la inflación y subió las tasas de interés en 25 puntos básicos.

Y aunque dijo que por primera vez puede hablar de “desinflación”, también se mostró cauteloso de declarar la victoria contra el costo de vida.

La tasa interbancaria quedó en un rango de 4,50 % a 4,75 %, pero la meta es de 4,25 % a 4,50 % y Powell quiere volver a su cómodo 2% de inflación porque los últimos meses hemos pagado los alimentos y servicios más caros de los 40 años recientes.

Pero mirando el vaso medio lleno, fue menos drástica la medida que la decisión de diciembre del 2022 cuando la FED subió 0,50% la tasa de interés buscando frenar las deudas de los hogares y evitar que los consumidores se metan en problemas, generando mayores riesgos para la economía. Y para lograrlo no le tembló la mano al subir en 75 puntos básicos las tasas en cuatro sesiones consecutivas.

Aunque los analistas pusieron el grito en el cielo por temores a incrementar el desempleo, el reto es evitar el recalentamiento de la economía, pese a que en ese campo de batalla caiga como víctima el empleo.

Por eso ya hay apuestas sobre cuál sería el movimiento del Comité de Mercados del Banco de la Reserva Federal del 21 de marzo próximo, pues hasta ahora lo único que parece seguro es que no habrá dinero barato en mucho rato. El mismo Powell afirma que no espera que se pueda adoptar una reducción de intereses pronto, o no al menos en este 2023.

De lo que sí parece estar seguro Powell es que el mercado y los consumidores le apuestan al retorno del 2% ciento de inflación, sin embargo, el asunto es cómo lograrlo, cuando los precios del petróleo siguen rondando los $80 por barril y con la reactivación de la economía en China, tras la pandemia, incrementa la demanda, mientras eleva los precios de la gasolina generando efecto dominó al subir el valor de los alimentos.

Powell confía en que los costos empiecen a bajar, pero será un proceso lento y ahí nos deja pendientes de lo que se defina en marzo próximo.

Como autora, Sofía Villa escribe esta columna a título personal y sus opiniones no representan a Televisa-Univision Inc. donde trabaja como Writer/Producer.