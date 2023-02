Mujer en Montana graba explosión en los cielos y lo vincula con supuesto globo espía chino que sobrevuela EE.UU.

Una mujer en Montana grabó lo que sería una explosión en los cielos de Billings este viernes y que cree está relacionado con el avistamiento de un supuesto globo espía chino en el país.

Junto al video del evento compartido en Twitter, Dolly Moore, que vive cerca de la intersección de Grand Avenue y Shiloh Road, compartió que vio pasar un jet y luego escuchó un ruido como de una explosión en el cielo.

En las imágenes, se escucha un ruido fuerte, pero no se detecta de dónde proviene.

La Ciudad de Billings indicó, entrada la tarde ayer, por la misma red social que está al tanto del video.

“Estamos al tanto del video compartido en Twitter y reclamos de una explosión masiva sobre Billings. Sin embargo, nuestro Departamento de Policía, Bomberos & aeropuerto no han sido llamados por ningún incidente relacionado con este video y no han habido choques de aviones detectados en el radar“, compartió la Ciudad.

Este viernes, las autoridades en Estados Unidos declararon que el supuesto globo espía seguía volando sobre ciudades del país y se dirigía hacia el Este.

Posteriormente, Estados Unidos informó de otro de estos aparatos supuestamente sobrevolando Latinoamérica.

“Estamos viendo información de un globo que está sobrevolando Latinoamérica. Evaluamos ahora que se trata de otro globo de vigilancia chino”, dijo en una declaración enviada a la prensa el portavoz del Pentágono, general de brigada Patrick Ryder.



Al mismo tiempo, el diario La Nación de Costa Rica publicó un artículo sobre un objeto volador blanco, que parecía un globo aerostático, sobre el país. Otros informes indican que el elemento además había sido divisado por Venezuela.



En declaraciones a CNN, un alto funcionario del Pentágono indicó que el globo avistado sobre Latinoamérica no parece estar dirigiéndose a EE.UU.



En Montana se encuentra uno de los tres campos de silos de misiles nucleares en territorio estadounidense. En los estados limítrofes de Dakota del Norte, al este, y Wyoming, al sur, también se han detectados los globos.

Previamente, Ryder indicó que el aparato no suponía una amenaza, pero que el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) sigue sus movimientos de cerca.



“Los comandantes militares han evaluado que no hay ninguna amenaza física o castrense para la gente en la superficie”, señaló el general.



Al momento, EE.UU. ha decidido no destruir el aparato por no plantear un peligro inminente y por el temor de que la caída de sus escombros en la superficie sea lo realmente perjudicial.

China ha insistido en que se trata de un globo civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos. Pero, EE.UU. asegura que es un dispositivo de vigilancia.

