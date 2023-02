Beyoncé recibe su premio Grammy 32 y se convierte en la artista más galardonada de la historia

Beyoncé hizo historia al convertirse en la artista más galardonada con el premio Grammy, al recibir el premio número 32 en su carrera.

Durante la ceremonia de la edición 65 de los galardones que reconoce a lo mejor de la música, Beyoncé obtuvo el triunfo con su álbum ‘Renaissance’ en la categoría Mejor Álbum Dance/Electrónica.

El público se puso en pie para ovacionar a Beyoncé cuando recogió este premio que, al borde de las lágrimas, dedicó a Dios, a sus padres, a su tío Johnny, a sus hijos y a la comunidad queer.

“Quiero agradecer a Dios, gracias Dios, también a mi tío Johnny que no está aquí, pero sí en espíritu. También agradecerles a mis padres, mi padre, mi madre, a mi hermoso esposo, mis tres hijos que están en casa viéndome y a la comunidad queer por su amor y abrazar este género“, dijo la intérprete de “Single Ladies”, durante su discurso al recibir su premio.

Los cuatro títulos que ha ganado la cantante hasta el momento esta noche son mejor canción de música electrónica y dance por “Break My Soul”; mejor interpretación de R&B tradicional por “Plastic Off the Sofa”; mejor canción de R&B por “Cuff It” y por mejor álbum dance electrónico por “Renaissance”.

A sus 41 años, Beyonce se coronó como la ganadora absoluta del gramófono a través de la historia, por encima de figuras como Michael Jackson y Paul McCartney; también se convirtió en la artista con la mayor cantidad de nominaciones, 88.

