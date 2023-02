Super Bowl LVII: Fanático podría ganar más de $56,000 dólares si Kansas City Chiefs vence a Philadelphia Eagles

El trascendental encuentro que disputarán Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles por el Super Bowl de la NFL tendrá el próximo 12 de febrero un fanático que ligará con todo al triunfo de los Chiefs para hacerse con más de $56,000 dólares tras haber apostado $50 dólares.

El aficionado decidió exponer su historia en la cuenta de Twitter @br_betting, donde contó que estaba a tan solo un paso de quedarse con un parley histórico en el que apostó a cuatro disciplinas.

“Si los Chiefs ganan esta semana voy a cobrar este parley por $56,000 dólares“, fue el mensaje con el que el fanático contó sobre la hazaña que está cerca de concretar y pidiendo que el mensaje se publicara de manera anónima.

Sin temor a equivocarse, el usuario ligó a los campeonatos de Houston Astros en MLB, Colorado Avalanche en NHL y el de Golden State Warriors en la NBA, por lo que ahora espera que Kansas City Chiefs se titule para celebrar el parley completo.

Lo más curioso de todo es que aprovechó para revelar que si logra el premio mayor le propondrá matrimonio a su pareja, instantes después

La llamativa apuesta no es la primera que se realiza de este estilo. Hace algunos meses otro aficionado a los deportes predijo también el triunfo de Houston Astros, Colorado Avalanche y Golden State, eso sumado a los títulos del Manchester City en Inglaterra, el Milan en Italia y Kansas State en NCAA.

El fanático que más ligará a la victoria de #FRA ante #ARG no será francés sino de EEUU:



✅Kansas (NCAA)

✅Golden State Warriors (NBA)

✅Colorado Avalanche (NHL)

✅AC Milan (Serie A)

✅Los Angeles FC (MLS)

✅Man. City (Premier League)

❓Francia



Ganaría $557.770.91 dólares 🤑💰 pic.twitter.com/3vkklAVMH8 — Miguel Rapetti (@MiguelRapetti) December 14, 2022

Aunque también había pronosticado el campeonato del mundo de Francia en el Mundial Qatar 2022, al final se retiró con más de $280,000 dólares luego de apostar apenas $26.

Mira el parley del fanático aquí: A parlay engagement 💍❤️



This bettor will win $56K if the Chiefs win the Super Bowl… And plans to propose to his girlfriend right after 🥹 pic.twitter.com/fy3pazCECy— br_betting (@br_betting) February 6, 2023

